Vuelle, c’è la solita gatta da pelare: Milano. Il team di Meo affronta un’Olimpia non al top

Dopo l’esordio amaro al PalaBarbuto di Napoli, Meo Sacchetti si appresta a fare l’esordio casalingo di questa sua avventura pesarese (dove non torna dal 1/12/19 quando sedeva sulla panchina di Cremona), ospitando alla VitriFrigo Arena l’Olimpia Milano alle ore 18:30. Una sfida che di per sé affiora i tanti ricordi del passato, a maggior ragione quest’anno, dove la partita di andata fu vinta dalla Vuelle 82-90 in quella che probabilmente è, ad oggi, l’unico vero squillo della stagione.

Riaffiorare quei ricordi e quella libertà mentale potrebbe essere la chiave per la partita e per cercare di uscire da quel tunnel di quattro sconfitte consecutive che hanno infilato nei biancorossi insicurezze e paura di sbagliare. E il mantra di coach Sacchetti sembra essere proprio questo, testimoniato dalle parole dette e nella conferenza stampa pre partita e in un’intervista a "La Repubblica": "I giocatori devono ricordarsi che il basket è un gioco. Devono togliersi le facce tristi e iniziare a cercare il lato divertente dei 40 minuti. In campo ci si deve divertire e stare bene". Dall’altra parte del campo vi sarà l’Olimpia Milano, la quale non sta passando il miglior momento in assoluto: quinta in campionato al pari di Napoli, venerdì sera ha perso a Valencia in Eurolega 84-72, complicando ulteriormente il suo cammino di rincorsa per uno dei quattro posti validi per i play-in.

La chiave della partita è stata l’aggressività difensiva, soprattutto sui portatori di palla, della squadra spagnola, come testimoniato dalle parole post partita di Messina: "Quando eravamo in controllo della partita dopo 26 minuti giocati veramente bene, con l’aggressività della loro difesa, con il loro pressing, molto fisico, hanno ribaltato la gara. Hanno forzato palle perse che ci hanno mandato fuori ritmo e alla fine ci sono costate tanto". Male al tiro da tre punti (7/26, 26.9%), improvvisamente a metà terzo quarto si è spenta la lampadina in attacco, facendo diventare il 46-56 un 59-56 nel giro di due minuti scarsi e perdendo le distanze poi nell’ultimo quarto. Bene Napier con 20 punti e Hall (17 punti, 7 rimbalzi e 5 assist), mentre non è stato indimenticabile l’esordio del nuovo acquisto McGruder (4 punti e 1/5 al tiro), il quale è stato tesserato anche eventualmente per il campionato, ma per essere registrato toccherà aspettare l’effettivo impiego. Assenti saranno ancora Baron, Mirotic (18+10 all’andata) e Lo, mentre è rientrato Shields due giorni fa in Eurolega e pare probabile il suo impiego, seppur con minutaggio ridotto.

Mancherà il centro Kamagate, girato in prestito a Tortona, che all’andata diede filo da torcere con il suo atletismo a Totè (15+7 per il francese contro i 20 con 2 rimbalzi per l’italiano), mentre resta da valutare l’impiego di Bortolani, assente in Spagna per un sovraccarico muscolare. Arbitrano la sfida Mazzoni di Grosseto, Borgo di Vicenza e Bongiorni di Pisa, diretta streaming su Dazn e radiocronaca su Radio Incontro alle 18.30.

Leonardo Selvatici