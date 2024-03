Vuelle, contro Reggio una prova di maturità. Pesaro prova ad ingranare la "seconda"

Prova di maturità. Dopo aver tante volte disatteso le aspettative, oggi la Vuelle (palla a due alle ore 18,15) cercherà di inanellare la seconda vittoria consecutiva per dare continuità a una delle tre imprese compiute in una stagione avara di successi ma che ha visto i biancorossi battere Milano (al Forum), Brescia e Bologna. Quasi incredibile, se si tiene conto che in tutto la Carpegna Prosciutto ha messo insieme sette vittorie, tre delle quali appunto contro le big. Non che Reggio Emilia, che occupa il quinto posto in classifica, sia un’avversaria facile, tutt’altro, ma non ha la caratura delle prime quattro pur essendo la prima alle loro spalle.

"Non mi meraviglio, anche Brindisi ha battuto sia Brescia che Bologna: può succedere - spiega Meo Sacchetti - quando le big arrivano su un campo dove pensano di poter comunque vincere e pagano invece le stanchezze accumulate in coppa che, per chi partecipa all’Eurolega, sono ormai diventate molto stressanti. Noi queste vittorie ce le prendiamo, al di là delle ragioni che le hanno favorite e soprattutto ci teniamo quella contro la Virtus. Perché, mentre con Brescia avevamo creato un gap che abbiamo mantenuto lungo il corso della gara, con la Segafredo siamo andati più volte sotto nel punteggio, ma non abbiamo mai mollato. Questo è stato il nostro grande merito".

Sull’altro lato della barricata coach Dimitris Priftis così inquadra la situazione alla vigilia: "Arrivati a questo punto della stagione, con la posta in palio che c’è, ogni partita che ci attende sarà molto difficile. Pesaro sta lottando per la sopravvivenza in Serie A ed è reduce da due vittorie molto pesanti davanti al suo pubblico. Da quando è arrivato coach Sacchetti - aggiunge il tecnico della Unahotels - hanno cambiato pelle, aggiungendo un altro esterno che crea con la palla in mano come Wright-Foreman e giocando spesso con assetti più piccoli, con il solo Totè come big-man e tanti giocatori che possono colpire dall’arco. Sicuramente ci aspettiamo un ambiente caldo che proverà a spingerli verso un’altra vittoria, ma al di là di questi fattori, dobbiamo riuscire a trovare il modo di fornire una prestazione competitiva che ci permetta di metterci nelle condizioni di avere la chances di vincere per restare nelle prime otto".

Questa sarà la 49ª sfida nella storia tra le due società. Perfetto equilibrio nel conto delle vittorie, 24-24 nelle 48 gare giocate, tutte di stagione regolare esclusi i 3 match degli ottavi di finale 1987/88 (e conquistati dai marchigiani per 2-1). Nelle 24 gare casalinghe la Vuelle ha vinto in 14 di queste occasioni. Il grande ex è Andrea Cinciarini, che ha giocato a Reggio Emilia dal 2012 al 2015 e successivamente dal 2021 al 2023, conquistando una EuroChallenge nel 2014 (da mvp) e firmando 11.5 punti e 7.2 assist di media in 183 presenze in Serie A. La partita di oggi sarà trasmessa in chiaro su DMax (canale 52 del digitale terrestre) oltre che sulla piattaforma di Dazn. Gli arbitri designati sono Carmelo Paternicò, Christian Borgo e Marco Catani.

Elisabetta Ferri