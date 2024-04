Vuelle disperata Ma il pivot ancora non c’è

Telefoni bollenti per tutta la giornata di ieri alla Vuelle perché è in corso la caccia al pivot. Pare tra diversità di vedute. Fino al tardo pomeriggio di ieri, comunque, non si era stretto ancora su un giocatore in particolare. Al... centralino Stefano Cioppi che pare stia rimbalzando tra l’Australia e il Canada alla ricerca di un centro che possa sostituire Totè, infortunato, in queste ultime cinque partite che mancano alla fine della stagione regolare. Se la formazione guidata da Sacchetti scenderà domenica alle 12 sul campo di Sassari con un pivot, ancora non si sa. Da quello che si capisce ed emerge, in questo momento difficilissimo, il problema è "solo" trovare il pivot perché quello dei soldi non ci sarebbe. Insomma portafoglio aperto al fine di coltivare le ultime speranze di restare nella massima serie. Anche perché scendere in campo senza pivot è come giocare a calcio senza il portiere. Una corsa contro il campo, quella che è in corso, anche perché i margini sono molto stretti: alla fine del campionato mancano solamente cinque partite e tre di queste si giocano in trasferta. Varese è 4 punti sopra la Carpegna Prosciutto, con Brindisi appaiata a Pesaro a quota 14.

Va detto comunque che nonostante tutte le delusioni, il pubblico ancora crede nel miracolo tanto che oltre duecento tifosi hanno seguito la squadra nella trasferta di Treviso. Una partita comunque sfumata nel finale, non tanto per l’atteggiamento mentale rinunciatario dei giocatgori, quanto per le piccole sfumature come i palloni persi proprio nel finale prima da Bamforth e poi da Foreman.

Intanto arriva da Trapani la notizia che nel ruolo di guardia la formazione siciliana ha ingaggiato Stefano Gentile. Un passaggio di casacca che in qualche modo riguarda anche la Vuelle visto che Trapani aveva chiesto, anche se solo come sondaggio, Tambone alla formazione pesarese. Da una parte questo è dall’altra parte il fatto che comunque Stefano Gentile non sarà comunque in campo domenica contro Pesaro. Non solo questo, perché Trapani durante l’estate era andata più volte alla carica, offrendo anche ingaggi d’oro, a Cinciarini che comunque ha sempre rifiutato le offerte (oltre 200mila euro, ndr). Una vicenda quella di Trapani che la dice anche lunga sul campionato di A2: perché i siciliani hanno due americani da 300mila euro l’uno ed ora per salire hanno ingaggiato oltre a Gentile anche Alibegovic. E di formazioni con il portafoglio gonfio in A2 ce ne sono diverse. Un problema che è ben presente nella testa della dirigenza biancorossa ed è forse per questo che dopo aver tirato la cinghia nel corso dell’estate, adesso si stanno allargando i cordoni della borsa per trovare un pivot che sia all’altezza della situazione nel tentativo di restare agrappati disperatamente alla massima serie.