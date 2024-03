Vuelle Domani a Treviso la resa dei conti

Siamo al redde rationem. La partita di Treviso è un po’ la resa dei conti. Se vinta, consentirà alla Vuelle di mantenere accesa la fiammella della speranza: oltre ad accorciare le distanze consentirebbe di avere il 2-0 negli scontri diretti coi veneti. Se persa, andranno perse con essa anche le ultime chances di salvezza poichè risalire dal -6 in cinque giornate diventerebbe impossibile, anche salvando la differenza canestri (+19 all’andata). La tifoseria vuole crederci ancora in una resurrezione e sta organizzando la trasferta al Palaverde approfittando dell’orario pomeridiano (palla a due alle 17) che consente un rientro decente. Certo, la debacle contro Reggio di domenica scorsa e l’infortunio di Totè, che lo ferma ai box per un mese, hanno smorzato un po’ gli entusiasmi: se la squadra avesse dato segnali diversi, probabilmente ci sarebbe stato un esodo verso Treviso a prescindere dall’assenza del pivot. Anche perché finora Sacchetti ha dimostrato coi fatti di prediligere schieramenti senza un centro di ruolo, con Mazzola e Ford affiancati e a volte addirittura con Ford e McDuffie.

Frank Vitucci dispone di due pivot molto diversi nel roster: il titolare, Paulicap è solo 2.03 ma molto atletico e verticale: viaggia a 7.8 punti (col 62,9% al tiro), 7.4 rimbalzi (con un high di 19 conquistati contro Trento) e 1.5 stoppate di media. Classe ’97, la sua famiglia è di origine haitiana; settimo di otto fratelli, il basket gli ha salvato la vita quando aveva 16 anni ed era praticamente un senzatetto. E’ alla sua prima stagione importante da professionista, l’anno scorso militava nel campionato cipriota ma sta crescendo in fretta. Il suo back-up, Gora Camara, lo conosciamo bene dato che è un ex. Stazza completamente diversa, 2.14 per 114 kg, è meno esplosivo ma è maturato rispetto ai tempi in cui vestiva la maglia biancorossa: oggi gioca 10.9’ di media e risponde con 3.2 punti e 3 rimbalzi di media.

Contro questi due, i lunghi di Meo Sacchetti avranno vita dura e bisognerà lavorare di squadra per limitarli e soprattutto impedire che conquistino rimbalzi offensivi che sono sempre stato il tallone d’Achille di questa Carpegna Prosciutto.

Dopo due passaggi a vuoto ci s’aspetta che si riprenda Wright-Foreman: va bene essere stato scoutizzato dopo la straordinaria prestazione contro la Virtus, ma da qui a non riuscire più a prendersi un tiro decente ce ne passa. Di frecce nella sua faretra ne ha e l’ha dimostrato perché certi movimenti o li hai o non li hai, magari è un po’ fragile emotivamente, si è visto che ha bisogno di caricarsi per esprimere tutto il suo talento. Forse, essendo il classico giocatore di striscia, avrebbe bisogno di rimanere in campo con più continuità anzichè fare avanti-indietro dalla panchina. Designata la terna che dirigerà la partita contro la Nutribullet: gli arbitri sono Attard, Bartoli e Valleriani. Infine, sono stati definiti gli orari della 27ª e 28ª giornata. In entrambi i casi la Vuelle scenderà in campo il sabato: in casa contro Pistoia sabato 13 aprile alle 20.30 per la diretta di Eurosport 2, mentre sabato 20 aprile a Tortona si giocherà alle 19 ma la gara sarà trasmessa solo su Dazn. Invece domenica 7 aprile, a Sassari si scenderà in campo a mezzogiorno.

Elisabetta Ferri