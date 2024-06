Vuelle Domani il bentornato a Sacripanti

La città apre la sala del Consiglio Comunale per dare il bentornato a Pino Sacripanti: domani pomeriggio alle 15.30 il nuovo allenatore sarà presentato ufficialmente insieme ai membri del nuovo Cda della Vuelle, a partire dal presidente Andrea Valli e dai suoi collaboratori Tommaso Bertini, Roberto Rovere e Nicola Dolci. Quest’ultimo dovrebbe essere il nuovo direttore operativo del club, tanto che è stato proprio lui a salire a Milano per chiudere la trattativa con il coach. Ovviamente, del consiglio d’amministrazione farà parte anche il presidente del Consorzio Franco Arceci. Lo staff che lavorerà con Pino Sacripanti dovrebbe essere sostanzialmente confermato, dal vice Giacomo Baioni agli assistenti Luca Pentucci e Giovanni Luminati, quest’ultimo maggiormente collegato al settore giovanile, dove negli ultimi anni ha collezionato ottimi risultati e in cui dovrebbe fare ancora da supervisore Walter Magnifico. Mentre il team manager Matteo Magi potrebbe lavorare più a stretto contatto con Pino, non essendoci più la figura del diesse, incarnata dal coach medesimo che ha ricevuto il doppio incarico di responsabile sia dell’area tecnica che sportiva.

La reazione dell’ambiente è stata oltremodo positiva: non si trova un solo commento negativo nei vari social che hanno pubblicato la notizia del ritorno di Sacripanti sulla panchina della Vuelle. Sarebbe ancora in una fase interlocutoria, invece, il rinnovo con la Carpegna Prosciutto: a parlare con il main sponsor, su espressa richiesta della famiglia Beretta, sono andati lunedì scorso Costa e Amadori, gli unici con cui patròn Vittore, l’uomo che prende le decisioni in azienda, si era sempre confrontato sin qui. La partecipazione al campionato di A2 non aiuta, ma nessuno si sarebbe mai aspettato che rimanessero dopo la prima stagione in cui la Vuelle aveva vinto appena una partita prima dell’interruzione per il Covid, quindi è lecito sperare che possano tendere di nuovo una mano alla società.

Adesso lo staff si è tuffato a capofitto sul mercato cercando di sentire rapidamente i profili italiani che potrebbero fare al caso della Vuelle. Di sicuro, tra quelli che hanno giocato qui la scorsa stagione, Pino Sacripanti parlerà coi due veterani, Mazzola e Cinciarini. Andrea, che aveva firmato un contratto 1+1, ha una clausola per uscire che scade il 20 giugno, il giorno prima di compiere 38 anni. L’idea di appendere le scarpe al chiodo per cominciare una nuova carriera da allenatore che l’aveva sfiorato dopo la retrocessione, dovrebbe essere superata ora che l’amarezza è stata in parte smaltita. Ora bisognerà vedere se prima di quella data gli arriveranno proposte dalla serie A: Cantù, che poteva essere l’ipotesi più accreditata, ha cominciato la finale promozione col piede sbagliato, perdendo garauno in casa con Trieste.

Elisabetta Ferri