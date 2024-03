Vuelle, gara decisiva: morire o risorgere. Oggi a Treviso ultime chances di salvezza

"Ora vediamo di che pasta siamo fatti". E’ una delle sentenze che Meo Sacchetti mette sul tavolo alla conferenza stampa pre-partita più importante della stagione. E’ davvero vivere o morire, perché perdere oggi a Treviso (palla a due alle 17, diretta su Dazn) significherebbe andare a -6 dalla penultima e dire addio alla serie A. "Ci sono squadre che sono riuscite ad uscire dalle loro difficoltà caratteriali, vediamo se ce la facciamo anche noi" è la speranza del coach. Che aggiunge: "Non voglio sentir parlare troppo dell’assenza di Totè, perché trovo insopportabile l’atteggiamento che abbiamo avuto contro Reggio Emilia. E quello non dipende dall’infortunio o meno di un giocatore".

Non se l’aspettava Sacchetti questo tonfo contro la Unahotels dopo la gran vittoria contro la Virtus, si capisce lontano un miglio dal tono di voce alterato che tiene quando tocca certi argomenti: "Com’è andata la settimana? Ci siamo allenati con agonismo ma lo stesso avevamo fatto dopo aver battuto la Segafredo e poi guardate che figuraccia abbiamo fatto davanti a seimila tifosi... - allarga la braccia - . Anche se la partita di oggi non è facile bisogna farsi perdonare e comunque nessuna partita è mai facile per noi; se per caso qualcuno lo ha pensato, dopo aver messo sotto Bologna, non ha capito niente". Non vuole che diventi un alibi per i compagni, ma la mancanza di un pivot di ruolo è comunque un tema tecnico cruciale della sfida, come pensate di rimediare?

"La mancanza di Leo (che potrebbe rientrare contro Cremona alla penultima giornata - ndr) ci toglie peso sotto canestro quindi lo sappiamo che soffriremo in difesa, dove non dobbiamo concedere canestri facili a Paulicap; ma in attacco abbiamo giocatori che possono uscire fronte a canestro e colpire da fuori, cercheremo di sfruttare queste qualità. Inoltre, portiamo in panchina Fainke, il giovane dell’Under 19: c’ha una bella faccia, vedremo se può darci una mano". Ha ancora qualcosa da aggiungere il tecnico della Carpegna Prosciutto: "Quando abbiamo vinto la battaglia a rimbalzo, come con Brescia e Bologna, poi abbiamo vinto anche la partita. Voglio vedere amor proprio e amore per la squadra". Due gli ex di questa sfida, entrambi sul fronte trevigiano: Justin Robinson (stagione 20/21) e Gora Camara (stagione 21/22); 8 i precedenti tra le due società in Serie A, sempre in gare di stagione regolare, 5 dei quali conquistati da Treviso. Pesaro ha vinto al PalaVerde soltanto in un’occasione, l’11 dicembre 2021 (63-73). Sono 20, invece, i precedenti tra Vitucci e Sacchetti in Serie A, 13 dei quali conquistati dall’attuale coach di Pesaro. Oltre 200 i tifosi pesaresi al seguito della squadra: davvero un grande atto di fedeltà del popolo biancorosso.

Elisabetta Ferri