Vuelle under 19 sempre più in vetta

A quattro partite dal termine del campionato, con la vittoria ottenuta lunedì sera in Baia Flaminia contro l’Unieuro Forlì per 92-60, la Carpegna Prosciutto under 19 conquista quasi l’aritmetica qualificazione alle finali nazionali in programma dal 29 aprile al 5 maggio, in sede ancora da definire. La formazione guidata da Giovanni Luminati dopo un primo quarto abbastanza combattuto, terminato 20-12, crea il margine nel secondo parziale doppiando i romagnoli sul 48-24. Al rientro in campo, poi, la Vuelle evita le brutte sorprese dell’andata (quando perse, dopo essere stata a +18) allungando ulteriormente sul 76-43, per poi amministrare. Miglior marcatore Fainke con 20 punti, bene anche Maretto con 18 e Aloi con 12. Vuelle in testa con 32 punti, seguono Ancona con 30, Roseto, Lanciano e Forlì a 22.

Sempre in under 19, vince la quarta partita delle ultime cinque il Bramante; vittima di questa 18ª giornata sono gli Angels Santarcangelo, sconfitti 64-54 al termine di un match deciso solo nell’ultimo quarto. Al 30’ i pesaresi sono avanti 52-51, e con un 12-3 riescono a scappare e guadagnare i due punti. Decisivi tra i biancoblu Riccardo Sablich con 18 punti e Cavedine con 16. Perde invece l’esordio nel girone interregionale la Vuelle under 17, sconfitta 79-60 a Ostia dall’Alfa Omega; sempre sotto nel punteggio fin dal primo quarto, i ragazzi di coach Mattia Costa soffrono la zona degli avversari non trovando mai ritmo ma resistono sul -9 al termine del terzo quarto. Qui però invece dell’assalto finale arriva il parziale decisivo dei padroni di casa.

Leonardo Selvatici