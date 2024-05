Vuelle Valli pronto a presentarsi alla città

Potrebbe essere questa la settimana giusta per presentarsi alla città in conferenza stampa per il nuovo presidente della Vuelle Andrea Valli, eletto giovedì scorso dall’assemblea del Consorzio. In questi giorni, infatti, vecchio e nuovo Cda si riuniranno in un’unica assise per il passaggio delle consegne, fondamentale per i prossimi passaggi: iscrizione della squadra al prossimo campionato di A2, definizione del budget e, di conseguenza, degli obiettivi. Valli ha auspicato un pronto ritorno in serie A, ma per riuscirci bisogna allestire una squadra tosta, visto che anche il prossimo anno saranno almeno sei le squadre di piazze importanti, e con una certa tradizione, che punteranno ancora alla promozione. Una lista alla quale va aggiunta Brindisi, appena retrocessa ma già in grado di dotarsi di un coach di alto livello come Piero Bucchi, firmato con un triennale. A leggere i commenti, si tratta di un gradito ritorno per i tifosi della Happy Casa, visto che proprio in Puglia, con il marchio Enel, Bucchi aveva vissuto stagioni importanti al piano di sopra. Chiaramente con un presidente-proprietario come Marino è più semplice prendere le decisioni, avanzare proposte e offerte. Naturale che invece, avendo come governance un Consorzio, prima di buttarsi sul mercato bisogna sistemare molte più cose.

Prima di tutto va sciolto il nodo del main sponsor, legato anche al modus operandi della famiglia Beretta, che non ha mai voluto legarsi con un contratto pluriennale al club, ma ha sempre deciso anno per anno se confermare la sponsorizzazione. E di solito la risposta non è mai arrivata prima di giugno. Oltre che è molto probabile che la cifra venga ridiscussa, visto che l’esposizione mediatica della serie A2 non è la stessa della serie A. Ma sarebbe già un successo se Carpegna Prosciutto decidesse di rimanere: la loro avventura nel basket cominciò con un campionato terribile in cui la squadra vinse appena una partita e venne ’salvata’ dalla pandemìa che interruppe la stagione, altrimenti sarebbe cominciata con una retrocessione. Il fatto che dopo tre anni soddisfacenti, con due Final Eight di Coppa Italia (2021 e 2023) e due playoff (2022 e 2023) sia arrivata davvero la discesa al piano di sotto non aiuta certo a convincere i Beretta a restare. Da quello che filtra, potrebbero farlo in nome del legame che si è creato con Ario Costa (al momento fuori dai giochi) e Luciano Amadori (rimasto nel Consorzio), un ultimo regalo per non lasciare la Vuelle senza main sponsor nel momento più critico da quando sono approdati nel club.

Intanto Sassari e Treviso guardano al piano di sotto: Giovanni Veronesi, guardia-ala dell’Assigeco Piacenza, è uno dei pezzi pregiati del mercato italiano. Classe ‘98, guardia-ala di 1.96, ha chiuso la stagione con 16,3 punti di media e il 39% da tre: Banco di Sardegna e Nutribullet gli avrebbero già messo gli occhi addosso.

Elisabetta Ferri