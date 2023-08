Arti marziali. Pesaro in alto con Gorini: quarto oro consecutivo

La squadra di Brazilian Jiu Jitsu De La Riva di Pesaro in evidenza alla prestigiosa gara internazionale del circuito AJP ad Amburgo in Germania con Giammarco Romagna, nelle cinture blu, e Manuela Gorini (foto), nelle cinture bianche. Nelle cinture blu (62 kg), dopo la sconfitta di Romagna, Manuela Gorini vince l’oro nella competizione con kimono dopo un’aspra battaglia con l’avversaria tedesca, terminata ai punti.

Nella competizione triangolare senza kimono, Gorini si afferma chiaramente ai punti sia nel primo che nel secondo incontro, portando a casa il secondo oro di giornata senza mai essere messa in difficoltà nel corso dei due combattimenti. Tirando le somme, è grande la soddisfazione per il cloub pesarese: l’impatto con la dimensione internazionale non ha inciso su Gorini, la quale ha inanellato il quarto oro consecutivo nelle ultime due competizioni a cui partecipato (cinque incontri vinti su cinque disputati), andando ulteriormente ad incrementare i titoli nel medagliere della scuola De La Riva, guidata dalla cintura nera certificata IBJJF Bruno Guerra.

l.d.