B Eccellenza: il mercato. Assalto al Pisaurum e Surico si arrabbia

Chiude un’annata fantastica, con una salvezza anticipata, ed alzando un po’ la voce Maurizio Surico, l’allenatore del Baseart Pisaurum. "Ci aspettano partite e trasferte complicate in questa seconda fase – racconta – dovremo fare anche una trasferta aerea di due giorni a Cagliari. Ma quello che ha dato un certo fastidio è stato l’assalto dei procuratori ai nostri giocatori. Raccontando che avremmo smobilitato. E invece non sarà così. Finiremo la stagione con la squadra che abbiamo costruito con tanta fatica in estate". Non lo dice Surico, ma le offerte per Chiorri e Bruzzone, Pipitone e Giunta (ora infortunato) sono state insistenti: "Abbiamo mantenuto la categoria evitando anche i play out. E’ come aver vinto – dice Surico – un campionato".