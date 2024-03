Bocce. Monteciccardo super. E’ campione regionale

La squadra di boccia alla lunga di Monteciccardo è campione regionale. Fondata nel 2006, è composta da persone di tutte le età, unite da una forte passione trasmessa dalle famiglie e dagli anziani del paese. Il fondatore e capitano della squadra Nicola Bonazzoli racconta: "Siamo partiti dalla serie C, subito promossi in B per poi arrivare in A. Il 2018 è stato un anno da record in quanto abbiamo vinto tutte le competizioni a cui abbiamo partecipato (campionato regionale, Italiano e 3 tornei). Nel 2022 abbiamo vinto il campionato regionale e il campionato italiano a squadre, nel 2023 ci siano posizionati secondi al campionato italiano. Ripetersi sembrava difficile ma è accaduto quest’anno di nuovo vincendo il campionato regionale categoria A".

Il campionato si è deciso con 2 giornate di anticipo, con la vittoria di Monteciccardo contro una squadra agguerrita, Monteguiduccio, con il risultato di 5-1 e la sconfitta della diretta avversaria Piagge contro il Vergineto-Barchi. In questi anni la squadra di Monteciccardo ha collezionato la bellezza di 20 trofei. La squadra è composta da Michele Ugoccioni, Matteo Micheli, Nicola Bonazzoli, Mirko Simoncelli, Isaia Tarini, Paolo Poggiaspalla, Flavio Poggiaspalla, Luca Matteucci, Davide Diotallevi, Damiano Esposto, Marco Sigilli, Giuliano Vitali, più tre giovani under molto promettenti, Ivan Simoncelli, Enrico Matteucci, Alberto Sigilli. "Un ringraziamento speciale – conclude Bonazzoli – ai nostri sostenitori e alla federazione Abis-Fogest che si impegna allo sviluppo di questo sport. S iamo davvero orgogliosi".

l.d.