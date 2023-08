Boinega taglia il traguardo solitario Il trofeo "Grotte di Frasassi" è suo

La 19ª edizione della corsa podistica "Trofeo Grotte di Frasassi", disputatasi a Genga, in provincia di Ancona, per l’organizzazione del Gruppo Podistico Avis Fabriano, si è tinta dei colori del team dell’Atletica Urbania, grazie al successo del 32enne Luca Boinega di Sant’Angelo in Vado e, per il settore rosa, di Maria Vittoria Mari di Serravalle di Carda (Apecchio). Nei 10,800 chilometri collinari della nona prova del circuito pesarese Uisp "CorrerexCorrere", Luca Boinega, si è imposto in solitaria col tempo finale di 38’16, seguito al quarto posto, e primo della propria fascia d’età, dal gemello Lorenzo, in 38’44. Completa la bella giornata per i runner pesaresi, la quinta piazza di Gian Marco Bertini del Gruppo Podistico "Fano Corre", in 39’03, e l’oro di categoria di Luca Catani (Avis Aido Urbino), Enrico Del Vecchio ("Fano Corre") e Daniele Pradarelli (Gruppo Podistico Lucrezia). I podisti dell’Atletica Urbania, della presidentessa Cristiana Omacelli, hanno dettato legge anche tra le donne, con l’ennesima affermazione in questa stagione della giovanissima Maria Vittoria Mari, 17esima assoluta in 44’29, che ha preceduto al quarto posto, e prima di categoria, la compagna di squadra Roberta Brunacci, con un crono di 48’27. Da segnalare il secondo e quinto posto, rispettivamente, di Sara Collesi (Fano Corre), in 46’29, ed Elena Smacchia, per lei anche il primo posto nella sua fascia d’età, col tempo di 49’ 09". Gli altri ori di categoria, per il settore rosa, sono arrivati da Margherita Fraternali (Avis Aido Urbino) e Annamaria Masetti (Gabbi Bologna). Leonardo Oliva