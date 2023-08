Caliri e Amadori d’argento alla sfida di Maccarese

Grande prestazione per i pesaresi Luca Caliri, risultato poi migliore giocatore dell’evento, e Francesco Amadori alla tappa nazionale di beach volley Bper Banca Aibvc Italia Tour di Maccarese a Roma, dove i due pallavolisti hanno ottenuto la medaglia d’argento. Un percorso difficile che li ha visti cedere solo in finale contro la forte ed esperta coppia composta da Lupo e Casellato. Complimenti da tutti per il secondo posto, in particolare dal loro coach Tommaso Del Grande: "I ragazzi si sono meritati questo risultato per l’impegno e la dedizione con cui stanno affrontando gli allenamenti e questo tour estivo. Luca è un giocatore eccezionale, sta giocando la sua prima stagione da difensore e sta avendo miglioramenti notevoli, Francesco è un giocatore super fisico che si sta evolvendo tecnicamente ad ogni allenamento. Sono davvero orgoglioso di questi ragazzi".

Il tecnico pesarese continua: "Questo argento è per noi una mezza impresa e che ci fa ben sperare per la tappa finale che sarà a Pesaro il prossimo fine settimana. Speriamo nel pubblico. Sarà grande spettacolo". Il 5 e 6 agosto sarà infatti proprio al Maracanà di Pesaro la tappa nazionale conclusiva di questo tour nazionale di beach volley che sta riscuotendo grande successo. "Luca Caliri e Francesco Amadori sono delle persone e degli atleti eccezionali – chiude Del Grande – sono fiero di essere il loro allenatore".

b.t.