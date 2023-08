Campionati regionali juniores di Bocce: Dominio anconetano, ma brilla Sofia Minardi

Un titolo e tanti ottimi piazzamenti per la provincia di Pesaro-Urbino ai campionati regionali juniores di bocce che si sono svolti a Pesaro sulle corsie del Circolo Bocciofilo Concordia che a settembre ospiteranno anche i campionati italiani di categoria. Nell’under 18 maschile il titolo regionale è andato a Tommaso Martini (Ancona 2000) che in finale ha battuto Aabid Anoir Malizia (Montesanto). Nell’under 18 femminile doppietta per le atlete della Metaurense Calcinelli con vittoria di Sofia Minardi su Ginevra Cannuli. Nell’under 15 maschile successo per Matteo Martini (Ancona 2000) che così insieme al fratello Tommaso che aveva conquistato il titolo nell’under 18 ha completato la festa di famiglia. Nella finale a tre Martini ha preceduto Gianluca Ripanti (Metaurense) e Alessandro Scarfone (Oikos Fossombrone). Nell’under 15 femminile vittoria per la recente campionessa d’Europa juniores Sofia Pistolesi (Montegranaro) che in finale ha avuto la meglio di Anna Giulia Orrù (Oikos Fossombrone).