Ferri: "Buon punto a Macerata" Ma alla Vigilar serve più carattere"

E’ stato un punto pesante quello conquistato dalla Vigilar sul campo della Med Store Tunit Macerata sabato sera. Un match non bello, ma combattuto e pieno di alti e bassi da parte di entrambe le squadre. Insomma un derby vero e proprio. Fano è stata fuori partita per un set e mezzo e poi grande reazione da capolista: "Partita giocata a viso aperto – afferma lo schiacciatore Stefano Ferri – peccato per quel inizio di quinto set, alla fine ci portiamo a casa comunque un punto". Una gara più importante dell’altra, forse la Vigilar sente un po’ la pressione: "Lo sapevamo – continua Ferri – ormai tutte le partite sono decisive. Dobbiamo cambiare approccio alle gare e atteggiamento, tirare fuori il carattere e fare meglio". Tante cose sono successe al Banca Macerata Forum, fra le quali l’uscita dal campo dei due opposti Morelli e Marks. Il tedesco si era tolto il dente del giudizio nei giorni precedenti e non era al top: "Partita strana – afferma capitan Mattia Raffa – giocata per buona parte senza i due titolari opposti, buono il punto per noi che ci permette di mantenere a distanza la seconda, Pineto". Alla vigilia era preventivabile venire a Macerata e giocare una partita di questo tipo: "Loro sono terzi – ricorda Raffa – hanno disputato la finale di Coppa Italia ed hanno battuto molto bene. Affrontavamo un avversario di valore e penso siamo stati all’altezza della situazione". Tutto, ora, è nelle mani dei virtussini. Non solo il primo posto nel girone, ma anche la possibilità di giocare la finale promozione con il fattore campo a disposizione. A condizione, naturalmente, che la Virtus faccia bottino pieno nelle ultime due giornate con Belluno in casa domenica prossima e Monselice fuori: "Dobbiamo vincere – sentenzia il capitano – domenica il pubblico ci aiuti".

b.t.