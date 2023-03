La Falco vola e blinda il suo primato

falco acqualagna

2

real altofoglia

0

FALCO : Gori, Arradi (45’ st Foresto), Angradi, Renghi C., Bartoli D., Marcucci, Cazzola (46’ st Lupini), Giovanelli (36’ st Monterubbianesi), Carloni (31’ st Bruscaglia), Bartoli E., Ferraraccio (38’ st Ferraraccio). All. Salvi

REAL ALTOFOGLIA: Biagi, Coccini (24’ st Brisigotti), Pierucci, Ricci (43’ st Serratore), Bricca, Gabellini D. (28’ st Rocco M.), Conti (18’ st Gabellini N.), Allegretti, Santini, Brugnettini, Grassi. All. Melini

Arbitro: Del Piccolo di Pesaro

Reti: 9’ st Cazzola (rig.), 42’ st Bruscaglia

Bella prestazione della Falco che consolida il primato in classifica. Dopo un primo senza gol, ma con netto predominio dei locali con pregevoli azioni da parte di tutti, nella ripresa ancora pericolosa la Falco con Marcucci che entra in area e cade per un contatto col difensore, l’arbitro concede il calcio di rigore che Cazzola realizza. Poi bolide di Arradi che Biagi non trattiene, per poco non ne approfitta Ferraraccio. Al 62’ occasionissima per Carloni che entra in area e da ottima posizione, con solo il portiere davanti, calcia alto. All’ 87’ il raddoppio: Cazzola riceve palla sulla destra e fa partire un cross in area, arriva di corsa Bruscaglia che insacca di testa.