La visita di un gruppo di Consorziati con il presidente Franco Arceci. "Ma quanto è forte Bamforth: a Carpegna non sbagliava mai»

Con il presidente Franco Arceci in gran forma, pronto a presentare oggi il primo dei nuovi sei consorziati aggiunti negli ulti mesi, a seguire la preparazione a Carpegna anche un gruppo di consorziati e sponsor, che si sono anche fermati domenica sera a cena con il presidente Ario Costa, l’allenatore Maurizio Buscaglia e tutta la squadra che aveva completato la prima settimana di preparazione. Particolarmente empatico il cagliese Ugo Moretti, carrelli Elevatori: "Devo dire che sono stato veramente colpito dalla presenza di sia tanto pubblico anche a una certa distanza da Pesaro. Mi sembra una squadra molto vogliosa di fare bene in ogni movimento. Poi Bamforth ha colpito tutti per la continuità con cui fa gli esercizi al tiro. Da tre non ha praticamente quasi mai sbagliato nelle ripetute da dieci tiri. Lui e il play, che pare un bel torello, sono una coppia di qualità ed affiata". All’imprenditore buttiamo là di dirci cosa vorrebbe da questa stagione. "Certo vincere il più possiile. Farlo con lo spettacolo sarebbe davvero il massimo, usciremo dal palas molto soddisfatti". Poi la battuta finale: "Vogliamo vincere lo scudetto".

Loris Carbonetti (Wurth Italia) è più cauto: " Mi sembra di aver visto una squadra molto fisica, ben dotata atleticamente. Certo non li abbiamo visti giocare contro avversari e non possiamo esprimerci, anche e soprattutto livello tecnico". Con loro Massimo Tonucci che è stato tra i fondatori del Consorzio: "L’appoggio come sponsor di Banca Pesaro vale più di un consorziato. Noi aiuteremo gli abbonati – dice il presidente dell’istituto – con una rateizzazione. Siamo qui anche come tifosi e in questa veste ci piace vincere". Con loro anche Roberto Rovere di BrX. A cena Ugo Moretti discute con Maurizio Buscaglia dei collegamenti tra Cagli e Perugia. Mentre con Ario Costa è sincero: "Ario, se avete bisogno di una aiuto in più per ragioni tecniche non dovete aspettare troppo. Basta porre il problema, avrete il nostro sostegno".