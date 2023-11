Pentathlon gratis per bambine e ragazze da 6 a 20 con ‘Filosport’. “Aumenta la fiducia in se stesse”

Pesaro, 2 novembre 2023 - La volontà di una maggiore integrazione femminile nel mondo dello sport, un costante lavoro per non avere rivali tra gli uomini e per essere considerata “Strong-Her”: la ASD Filosport, con i finanziamenti della Federazione Pentathlon tramite la delegazione Marche, offre alle nuove iscritte, dai 6 a 20 anni, due mesi gratuiti di attività sportiva con due giorni di agonismo a settimana, che includono nuoto e corsa.

"Abbiamo visto che c’è una grossa disparità tra uomini e donne nel mondo dello sport – spiega Filomena Patella, presidente di Asd Filosport e psicologa –. Purtroppo, abbiamo anche notato che, assieme alla crescita, aumentano anche le ragazze che abbandonano il mondo sportivo, spesso anche per motivi legati agli stereotipi. Quello che noi vogliamo attuare è un aumento delle proprie capacità e della fiducia in sé stessi. Secondo noi lo sport è un grandissimo incentivo per l’apprendimento e l’acquisizione di abilità chiave per il raggiungimento di una leadership al femminile”.

Le capacità, che l’associazione Filosport si propone di sviluppare sono: il problem solving, quindi la risoluzione di problemi tramite metodi alternativi; lo sviluppo di resilienza e forza di volontà, necessarie nello sport al fine di poter conseguire i propri obiettivi; la capacità di gestire situazioni stressanti, come può essere nelle situazioni di gara; il rafforzamento dell’autostima, necessario per poter competere non solo all’interno di una determinata attività, ma anche nella vita.

“Il pentathlon è uno sport che fino a qualche anno fa veniva considerato prettamente maschile – conclude la presidentessa Patella –. Si corre, si nuota, si tira a segno, tutte cose che si pensava potessero essere fatte solo da uomini. Con le ultime olimpiadi si è visto come, invece, anche le donne possano eccellere in queste discipline, battendo anche molti sportivi uomini”. L’attività prenderà piede dal 3 novembre fino all’inizio delle vacanze natalizie. Per ogni informazioni contattare il numero 3272203070.