Rugby serie A, altro rinforzo per Pesaro. Fiorini pesca nel mercato argentino Ecco Sacchetto per la trequarti

La Fiorini Rugby Pesaro pesca dal mercato argentino. L’ultimo acquisto della stagione, volto a rinforzare la linea dei trequarti, si chiama Luciano Sacchetto, centro argentino classe 1992, 185 cm per 95 kg. Impegnato nel campionato argentino dal 2013 al 2022, ha militato prima nella Union Rugby De Mar Del Plata, fino al 2016, e poi nel Club Los So. Nel 20222023 ha giocato nel campionato portoghese, in forza alla Associacao Academica Da Coimbra. Un giocatore di esperienza chiamato a sostituire l’infortunato Giorgio Erbolini. "La passione per lo sport e il desiderio di affrontare nuove sfide mi hanno spinto a venire in Italia – racconta Sacchetto –. Sono entusiasta di immergermi nella cultura italiana, conoscere nuovi compagni di squadra e contribuire alla crescita del team. Sono pronto a sfruttare al massimo questa opportunità e lasciare un segno positivo. Il rugby europeo e quello argentino hanno approcci e caratteristiche diverse, soprattutto sullo stile di gioco e la cultura sportiva. Il campionato di Rugby italiano è una costante crescita. C’è molto lavoro nello sviluppo e promozione di questo sport nel paese. È un campionato interessante in cui i giocatori migliorano e gli appassionati possono sperimentare l’emozione del gioco".

Quanto a Pesaro, "è un grande club e ha un bel potenziale di crescita. Sono felice di questa opportunità e di poter conoscere meglio la realtà pesarese dall’interno. Mi impegnerò al massimo per contribuire alla squadra e sfruttare tutte le opportunità che si presenteranno. Dedizione e determinazione sono i miei punti di forza".

Intanto prosegue la preparazione della Fiorini Pesaro Rugby in vista della stagione 20232024. Agli ordini degli allenatori Paolo Panzieri e Massimo Sandri, del preparatore atletico Jacopo Terenzi e del Direttore Tecnico Nick Scott, i kiwi giallorossi scaldano i motori in attesa delle amichevoli precampionato. Si inizia sabato 9 settembre alle 18.30 con l’allenamento congiunto con Biella, il 16 è la volta dell’amichevole con Cus Milano, il precampionato giallorosso terminerà quindi il 23 settembre, giorno della partita amichevole con Parma. Il fischio d’inizio per il campionato di serie A sarà l’8 ottobre, al Teknowool Rugby Park contro Petrarca Rugby.

