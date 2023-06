Runner in gara per solidarietà: tutti in soccorso di Vismara

Un nutrito gruppo di runner ha aderito all’iniziativa benefica promossa dal team dell’Atletica Banca di Pesaro in favore della Società Sportiva Vismara Calcio colpita dall’alluvione. L’evento podistico non agonistico ha visto un’eccezionale adesione da parte di atleti di varie società (foto) e che ha permesso di raccogliere tante donazioni volontarie per sostenere le ingenti spese per il rifacimento dell’impianto sportivo di Vismara allagato. Molto numeroso il Gruppo Podistico "Avis Aido Urbino" del presidente Mauro Bernardini.

Leonardo Oliva