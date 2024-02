Sei Nazioni, Quesada convoca il pilone della Benetton. Nocera ko, frattura in allenamento. Ecco Alongi contro la Francia

Matteo Nocera, pilone destro della Nazionale di rugby, nella la seduta di lavoro sul campo di martedi pomeriggio ha riportato un infortunio al piede destro che non gli ha permesso di terminare l’allenamento, ed è dovuto ricorrere alle cure mediche. Successivamente il giocatore ha eseguito esami strumentali che hanno evidenziato una frattura al quarto metatarso del piede destro. L’atleta farà ritorno alle Zebre Parma, dove seguirà il percorso di recupero in sinergia con lo staff medico azzurro. Al suo posto è stato convocato Filippo Alongi (foto). Il pilone in forza al Benetton Rugby, 2 caps in Nazionale, Nato a Pietrasanta in provincia di Lucca il 27 aprile 2000, alto 185 cm per 118 kg, Alongi è cresciuto nei Titani Rugby di Viareggio, è a disposizione dello staff tecnico dalla giornata di ieri per allenarsi insieme ai suoi compagni di squadra. Quanto alla partita contro la Francia, è valida per la terza giornata del Guinness Sei Nazioni 2024, in campo domenica alle 16 allo stadio Pierre Mauroy di Lille. La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e in chiaro su TV8.