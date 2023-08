Vuelle vs Latina: Test a Recanati il 6 Settembre

L’Inaugurazione del PalaCingolani-Pierini a Recanati sarà l’occasione per ospitare due giorni di grande sport. In particolare il 6 settembre si parte con l’inaugurazione ufficiale del PalaCingolani-Pierini che dopo gli ultimissimi lavori di adeguamento potrà finalmente ospitare fino a 2000 spettatori con tutti i settori aperti. Alle ore 18.30 il taglio del nastro alla presenza delle autorità poi alle 19.30 il 1° Memorial Attilio Pierini dove si affronteranno Vuelle Pesaro ed il Latina Basket, formazione di serie A2. L’intervallo del match ospiterà la presentazione della Svethia Recanati. Per i sostenitori della Vuelle sarà un’occasione per verificare lo stato di preparazione dopo il primo match di Faenza. Evento ad ingresso gratuito.