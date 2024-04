OraSì Ravenna - Unieuro Forlì 73-77, terza sconfitta consecutiva nel derby romagnolo

Forlì, 12 novembre 2017 - L'OraSì incappa nella terza sconfitta consecutiva come non le accadeva dalla stagione 2015-16, ma a Forlì c'è poco da fare. La squadra di Valli merita la vittoria per la migliore organizzazione di gioco e della difesa. L'OraSì invece non riesce a concretizzare la rimonta che la porta da -13 al pari nella seconda parte, uscendo sconfitta ancora una volta col minimo scarto (77-73).

Parte forte l'Unieuro che sfrutta l'ottimo impatto dei suoi lunghi a rimbalzo e trova l'iniziale vantaggio (5-0). L'Orasì vive un buon momento intorno al 5', grazie all'asse Giachetti-Grant che porta 6 punti e il primo, e unico, sorpasso giallorosso (7-12). Forlì impega poche battute a riprendersi l'inerzia. Jackson e Naimy mettono a frutto il proprio talento e al 10' è 18-14 Unieuro.

Unieuro che domina soprattutto nel secondo quarto. I rimbalzi offensivi di Thiam fruttano 5 punti, con una tripla di un Castelli in grande giornata. L'ingresso di Bonacini poi mette altra benzina nel motore forlivese e i biancorossi, col play di scorta e l'onnipresente Castelli, trovano prima il 31-21 senza grossa opposizione della difesa ravennate, successivamente il +13 col quale si chiude la prima metà di gara (37-24). Ravenna prova poco o nulla la conclusione da 3 (2/3) e il computo a rimbalzo è impietoso (15-25) nella prima parte.

Molto meglio nei secondi 20 minuti. Naimy si impunta nella soluzione personale e Forlì perde efficacia in attacco. La difesa giallorossa stringe le maglie e Rice e Masciadri confezionano un parziale di 10-0 che riporta i giallorossi a due possessi (45-41). Il nuovo ingresso di Bonaicini spariglia le carte: il play salta con facilità Grant e Chiumenti nell'uno contro uno e le sue sfuriate valgono il nuovo +8 forlivese (52-44). Tuttavia l'OraSì, tornata efficiente dall'arco e a rimbalzo, smorza la fuga dell'Unieuro: al 30' è ancora a due possessi (54-49).

Il quarto periodo regala le migliori emozioni. Montano e Giachetti sono i protagonisti della rimonta ospite. Sono loro a creare tutte le situazioni migliori dei giallorossi, offrendo palloni d'oro che Grant deve solo appoggiare nel cesto, o mettendosi in proprio per la conclusione personale. Proprio Montano segna la tripla del -3 (71-68) e successivamente il canestro del pareggio, 71-71, a 60" dalla fine. Ma una pessima lettura difensiva lascia un'autostrada a Naimy che deposita il 73-71 e il fallo sistematico voluto da Martino non sortisce gli effetti sperati. Jackson la chiude dalla lunetta e il derby va a Forlì.

Il tabellino

Unieuro Forlì 77 OraSì Ravenna 73

UNIEURO FORLì: Jackson 15 (3/6, 1/4), Bonacini 9 (4/4, 0/1), Severini (0/3, 0/3), Fallucca 2 (0/2 da 3), De Laurentiis 14 (6/8), Campori ne, Malvolti ne, Naimy 15 (3/6, 3/8), Castelli 18 (5/7, 2/2), Piazza ne, Del Zozzo ne, Thiam 4 (2/3). All. Valli.

ORASì RAVENNA: Chiumenti 3 (1/5), Raschi 1 (0/2 da 3), Rice 12 (3/8, 2/2), Giachetti 13 (3/10, 2/5), Montano 15 (3/3, 3/4), Vitale ne, Esposito ne, Sgorbati (0/2), Masciadri 7 (2/3, 1/3), Grant 22 (9/14). All. Martino

Arbitri: Capotorto, Costa, Solfanelli

Note - Parziali: 18-14, 37-24, 54-49. T2: Fo 23/37, Ra 21/45. T3: Fo 6/20, Ra 8/16. TL: Fo 13/16, Ra 7/13