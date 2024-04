Basket Ravenna, l’OraSì si aggiudica il secondo derby. Battuta Ferrara 72-67

Ravenna, 13 ottobre 2019 - In una partita infinita di oltre due ore, non bella ma molto intensa, l’OraSì si aggiudica il secondo derby regionale battendo Ferrara 72-67 dopo una battaglia. Ottimo ancora una volta il gioco di squadra e la tenuta mentale anche nei momenti difficili. Ma soprattutto colpisce la forza del gruppo nel quale è difficile trovare un protagonista assoluto. L’OraSì sale al primo posto in classifica con pieno merito mentre Ferrara deve rimporverarsi il 2 su 19 dall’arco dei 3 punti.

Ferrara difende forte ma non commette fallo, al contrario dei due americani in giallorosso con due a testa nel primo quarto. Un primo quarto che si caratterizza per il grande equilibrio e i frequenti capovolgimenti di fronte. Più precisa Ferrara dall’area, meglio Ravenna da 3, al 10’ è 21-21.

È buono l’impatto di Jurkatamm sulla gara. Appena entrato l’estone mette subito a segno 4 punti che sommati a quelli di Thomas mandano l’OraSì sul 27-21. La Feli Pharma allora alza il ritmo e, complice il terzo fallo di Thomas che priva i giallorossi del faro, costruisce il contro parziale di 11-0 che fissa il 27-32. Fantoni, Campbell e Wiggs i protagonisti mentre l’OraSì non segna per lunghi minuti. Ci pensa Potts a interrompere l’emorragia con 4 punti personali che hanno il merito di risvegliare la verve dei padroni di casa. Superato il momento di appannamento l’OraSì torna a contatto con Sergio e Venuto, ma prima dell’intervallo c’è ancora spazio per la tripla di Wiggs che manda Ferrara al riposo sul 35-39.

Nel terzo periodo succede di tutto. Sergio, Thomas, e Potts salgono a 4 falli e Cancellieri è costretto a giocare per alcuni minuti senza i terminali offensivi. Chiumenti si infortuna ma stringe i denti e Cancellieri si fa fischiare un tecnico per proteste. Nonostante tutto l’OraSì con le unghie e coi denti sale anche a +9 (50-41) con un gioco da 3 punti di Thomas prima del quarto fallo. Ferrara risponde con le gite in lunetta e dimezza lo svantaggio (57-52). Negli ultimi 10’ l’intensità sale ancora. Anche Venuto e Jurkatamm commettono il quarto fallo ma l’estone segna anche la bomba del 60-54. La Feli Pharma sfrutta invece i tagli in area per tenersi in scia e sul quinto fallo di Venuto, Campbell va in lunetta per il 60-58 del 34’.

L’inerzia passa in mano estense e Wiggs e Baldassarre provvedono al sorpasso al termine di un parziale di 10-3 (60-62). Marino si mette in proprio con 5 punti ad alto grado di difficoltà e Ravenna torna avanti 65-62 a 180” dal termine. Le battute finali si trasformano in una lotta al coltello sotto le plance. Marino e Thomas rispondono a Fantoni e al 39’ l’OraSì è ancora avanti 69-65, e Potts mette a segno il gioco da 3 punti che spezza le gambe agli ospiti a 34” dal termine. Ravenna sale a +7 e solo in questo momento la Feli Pharma alza bandiera bianca. OraSì a punteggio pieno.

OraSì Ravenna 72 Feli Pharma Ferrara 67 RAVENNA: Farina ne, Potts 14 (4/8, 1/1), Jurkatamm 7 (2/3, 1/3), Thomas 18 (7/11), Chiumenti (0/3), Marino 13 (1/1, 3/5), Zanetti (0/1 da 3), Treier 3 (0/3, 1/2), Venuto 9 (1/2, 2/4), Seck, Sergio 8 (1/5, 0/3), Bravi ne. All. Cancelieri. FERRARA: Wiggs 17 (3/6, 2/2), Vencato 3 (0/1, 0/1), Petrolati ne, Fantoni 19 (6/9), Baldassarre 10 (4/5, 0/6), Beretta ne, Panni 7 (2/3, 0/2), Buffo (0/1), Balducci ne Ianelli, Campbell 11 (3/5, 0/6), Ebeling (0/1, 0/2). All. Leka. Arbitri: Masi, Caruso, Miniati Note - Parziali: 21-21, 35-39, 57-52. Usiciti per falli: Venuto (R). Tiri da 2: Ra 16/36, Fe 18/31 Tiri da 3: Ra 8/19, Fe 2/19 Tiri liberi: Ra 16/18, Fe 25/32 Spettatori: 2.200