Basket Ravenna, ecco il nuovo dg Julio Trovato. In bilico il futuro di Martino

Ravenna, 7 giugno 2018 - C’è molta carne al fuoco in casa Piero Manetti e sono subito emersi tanti temi durante la presentazione del nuovo direttore generale Julio Trovato, svoltasi questa mattina presso la sede della Cna di viale Randi 90. Trovato, torinese classe ‘68, arriva dalla Virtus Bologna, società con la quale ha raggiunto la promozione in serie A1 due stagioni fa. Prima di allora è passato da Torino e Trapani ed è membro dal 2008 della Commissione Nazionale Attività Giovanile Fip, oltre che consigliere per il Piemonte. A lui il compito di dare un’impronta più manageriale alla società cestistica ravennate e rendere ancora più accattivante il prodotto Basket Ravenna.

Tuttavia durante l’affollata conferenza stampa, a tenere banco è stata soprattutto la questione allenatore. Sembra giunta al termine l’avventura di Antimo Martino in giallorosso. «Martino ha un contratto con la nostra società - le parole di Julio Trovato -, ma è notizia di ieri sera del forte interessamento di un altro club nei suoi confronti, pertanto sarà la prima cosa di cui discuteremo nelle prossime ore. Siamo contenti del nostro coach ma se le sue intenzioni sono di proseguire la carriera verso altri lidi, saremo ben contenti di accompagnarlo. Però va anche sottolineato che se in casa si ha una fuoriserie, chiunque la voglia è giusto che la paghi bene».

La società interessata a Martino è con tutta probabilità la Fortitudo Bologna - giunta ai saluti con Gianmarco Pozzecco - che è anche l’unica in grado di pagare l’uscita dal contratto in essere che lega Martino a Ravenna. Tra i papabili per la sostituzione del coach molisano sulla panchina ravennate sembra essere in pole position Stefano Pillastrini, uscito da pochi giorni dal contratto con Treviso.

Sul fronte giocatori invece Trovato ha preso tempo. Essendo appena arrivato, deve ancora prendere confidenza con l’ambiente, ma è stato molto chiaro sulle mosse da fare: «Per il momento l’unica certezza è che ci sono tre giocatori che hanno un contratto in essere: Giachetti, Montano e Masciadri. Ma una valutazione generale sul roster non è stata ancora fatta, quindi per ora non si può escludere nulla. Vogliamo però costruire una squadra veloce e aggressiva che possa far divertire il pubblico».

L’ultimo argomento emerso riguarda lo sponsor. La prossima settimana verrà svelato se sarà ancora OraSì il nome accostato al Basket Ravenna oppure un’altra linea dell’azienda agroalimentare Unigrà. Anche su questo punto, Trovato ha voluto prendere tempo: «Non possiamo svelare tutto adesso. Siamo ancora in fase di valutazione anche su questo tema, e la presentazione dello sponsor è in programma la prossima settimana. Per ora posso solo dire che ho voglia di lavorare e mettermi al servizio di questa società».