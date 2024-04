Capo d’Orlando OraSì Ravenna 100-83, la Benfapp vince facile

Ravenna, 29 aprile 2019 - Una brutta OraSì cede di schianto in gara 2 a Capo d’Orlando mostrando di non avere troppe armi per contrastare la seconda classificata del girone Ovest. La formazione siciliana passeggia nei primi due quarti imponendo il proprio ritmo grazie a una panchina più lunga e moltissime soluzioni su cui poter contare.

Al contrario l’Orasì paga, e molto, l’assenza di Gandini sia in difesa che a rimbalzo con Cardillo che fa quel che può, senza trovare però validi aiuti da parte dei compagni. In attacco Smith, Montano e Jurkatamm mostrano buone cose dall’arco dei 3 punti, ma poco altro. L’americano si intestardisce nel gioco individuale mostrando di avere poca fiducia nei compagni.

La cronaca si esaurisce nei primi 20 minuti. Tanto Joe Trapani nel primo quarto per il 36-18 che al 10’ indirizza già la gara verso i siciliani. Ravenna prova a restare in scia grazie alle triple dei già citati Montano e Smith, ma quando la Benfapp accelera c’è poco da fare. Prima dell’intervallo lungo, Triche e Trapani completano il parziale che manda l’Orlandina sul 61-46 e la partita si chiude qui.

Nella seconda parte gli uomini di Sodini non devono fare altre che amministrare il vantaggio e lo fanno soprattutto con Parks e il giovanissimo Laganà. Senza eccessivi sforzi Capo d’Orlando scollina a quota 100 punti e va sul 2-0.

Giovedì 2 maggio si torna a Ravenna per gara 3.

Il tabellino:

Benfapp Capo d’Orlando 100 - OraSì Ravenna 83

Benfapp Capo d'Orlando: Parks 14 (2/6, 2/3), Mobio 11 (4/6, 1/2), Laganà 17 (0/1, 5/7), Murabito (0/3 da 3), Bruttini 10 (4/4), Donda ne, Bellan ne, Neri (0/3 da 3), Gallipò, Trapani 17 (5/8, 2/3), Triche 23 (3/5, 2/8), Mei 8 (2/5 da 3). All. Sodini.

OraSì: Tartamella, Rubbini (0/1 da 3), Marino 3 (0/2, 1/3), Smith 31 (3/7, 5/9), Jurkatamm 8 (1/1, 2/3), Gandini ne, Hairston 11 (4/7), Montano 13 (1/2, 3/6), Masciadri 7 (2/4, 1/3), Seck (0/2), Cardillo 10 (2/5, 1/2), Baldassi ne. All. Mazzon. Arbitri: Scrima, Capurro, Bartolomeo Note - Parziali: 36-18, 61-46, 80-60. Capo d'Orlando: tiri da due 18/30, da tre 14/34, liberi 22/24, rimbalzi 39. Ravenna: tiri da due 13/30, da tre 13/27, liberi 18/20, rimbalzi 34.