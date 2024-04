Ravenna Forlì 86-73, l'OraSì domina il derby e va in fuga

Ravenna, 22 dicembre 2019 - Atmosfera, pathos, baccano e palazzetto tutto esaurito. C’era ogni possibile ingrediente al Pala de André per vedere una bella partita e Ravenna e Forlì non deludono le attese. La partita è una delle più belle degli ultimi anni per intensità e agonismo e scatena al massimo il trasporto dei tifosi. Vince l’OraSì grazie a una prestazione maestosa di ognuno dei suoi protagonisti sia per intensità che per collaborazione in campo. Non si può infatti individuare un solo mvp poiché ogni singolo giocatore offre la sua faccia migliore. Ritmi altissimi ma polveri bagnate in avvio. Dominano le difese e per vedere il primo canestro bisogna aspettare il minuto 3’15”. È Potts a segnarlo e serve a sbloccare la situazione perché da quel momento inizia un bellissimo testa a testa con l’OraSì sempre davanti grazie ai canestri dei lunghi. Forlì la raggiunge solo al 9’ con la prima tripla della partita che parte dalla mano di Giachetti, ma subito dopo Jurkatamm e Potts rispondono alla stessa maniera ed è 19-14.

Cancellieri sceglie un quintetto tutto italiano nel secondo quarto con i tre under Jurkatamm, Treier e Seck in campo insieme. Gli ultimi due sono particolarmente in giornata e Treier si mette in proprio con 6 punti consecutivi mentre Seck mostra ottimo senso della posizione in difesa. L’Unieuro incassa e segna soltanto dalla lunetta poiché l’OraSì raggiunge in fretta il bonus.

L’intensità resta comunque altissima e Ravenna è padrona del campo. Marino mette a segno un gioco da 4 punti e la forbice si allarga sempre più. L’unico canestro su azione per gli ospiti arriva da Bruttini ma non serve ad arginare la marea giallorossa. Ancora Marino dall’arco e Seck portano Ravenna a + 15 sul 37-22.

Giachetti prova a imbastire qualcosa ma non è in grande giornata, come del resto gli arbitri i quali fermano l’incontro per diversi minuti per decidere su un possibile fallo ai danni dello stesso Giachetti. L’OraSì non si scompone e va al riposo lungo sul +12. Gli ospiti ritrovano compattezza in uscita dagli spogliatoi. Thomas segna due canestri dei suoi ma Forlì risponde presente aggrappandosi a Marini. L’ala mette a segno 6 punti personali che insieme alla tripla di Giachetti riportano la forbice sotto la doppia cifra (50-41).

Cancellieri chiama timeout e dopo la pausa l’OraSì ritrova equilibrio. La palla torna a girare nella maniera giusta e i tiratori tornano a colpire: Venuto segna la tripla del 57-43. L’Unieuro allora si mette a zona in difesa e l’accorgimento provoca qualche problema all’attacco giallorosso. E come si supponeva la partita è molto fisica con frequenti contatti e gite in lunetta. È così infatti che Benvenuti e Bruttini tengono viva la partita.

Al 30’ Ravenna è ancora sopra di 9 ma non può dirsi tranquilla. Marino allora si carica in spalla la squadra: gioco da 3 punti e tripla per il nuovo +13. Giachetti risponde dall’altra parte con pari classe in una sfida tutta fra play toscani, ma Ravenna ha dalla sua una difesa aggressiva che chiude tutte le vie di penetrazione.

Rush e Watson infatti non entrano mai in partita e senza di loro l’Unieuro perde gran parte del suo potenziale. Ravenna domina i primi 5’ del quarto periodo e lo fa senza Thomas. L’OraSì sale a +20 dopo i liberi di Potts e quando Cancellieri rimanda in campo anche Thomas, la squadra non deve fare altro che amministrare.

Nel finale c’è spazio anche per i più giovani Bravi, Zanetti e Farina: Ravenna resta capolista con 4 punti sulla seconda.

Ravenna Forlì, il tabellino

OraSì Ravenna - Unieuro Forlì 86-73 RAVENNA: Farina, Potts 16 (3/4, 2/8), Jurkatamm 5 (1/3, 1/4), Thomas 20 (5/6, 2/5), Chiumenti 7 (3/4), Marino 13 (1/3, 3/7), Zanetti 1, Treier 10 (4/5), Venuto 6 (1/2, 1/6), Seck 3 (1/1), Sergio 5 (1/3, 0/2), Bravi. All. Cancellieri. FORLì: Rush 9 (2/6, 1/6), Kitsing ne, Giachetti 16 (4/5, 2/6), Campori, Watson 2 (1/3, 0/3), Petrovic (0/1), Marini 11 (3/6, 0/4), Cinti ne, Dilas ne, Oxilia 11 (2/4, 1/2), Benvenuti 7 (1/4, 0/1), Bruttini 17 (5/6). All. Dell’Agnello. Arbitri: Moretti, Terranova, Perocco Note - Parziali: 19-14, 42-30, 60-51 Tiri da 2: Ra 20/31, Fo 18/34 Tiri da 3: Ra 9/32, Fo 4/24 Tiri liberi: Ra 19/27, Fo 25/32 Spettatori: 3.200