Imola-OraSì 96-92, derby all'Andrea Costa dopo i supplementari

Imola, 3 novembre 2019 - L’OraSì si morde le mani per l’occasione sprecata. A Imola i giallorossi perdono il primo derby della stagione all’overtime dopo avere dominato la gara almeno fino al 35’ ed essere stati avanti anche di 17 punti. Masciadri e compagni sono bravi a crederci, ma il calo dei giallorossi in termini di tenuta fisica e mentale risulta piuttosto evidente. I fischi arbitrali poi privano la gara di tanti protagonisti e senza Chiumenti, Potts e Thomas l’OraSì fatica a gestire i momenti decisivi. E dire che era cominciata bene con tre bombe di Potts per il 5-13 iniziale alle quali però aveva subito risposto Fultz con 10 punti personali. Ma per tutta la prima parte è l’OraSì a mantenere l’inerzia. I giallorossi controllano i rimbalzi catturandone tanti in attacco e gestiscono bene le azioni offensive approfittando di una difesa imolese quantomai ballerina. Dopo il 21-25 del primo periodo Ravenna sale a +10 nel secondo e trova il +12 prima dell’intervallo con Thomas. Imola invece fa 1/10 dalla linea dei 6.75 e non approfitta nemmeno delle tantissime gite in lunetta concesse dagli arbitri. Dopo 20’ Ravenna ha già Marino, Chiumenti, Treier e Seck con 3 falli a testa. Questo però non toglie mordente ai giallorossi che nel terzo periodo salgono a +17 ancora con Thomas, 45-62. Imola sembra alle corde ma trova due triple di Baldasso che la rivitalizzano e al 30’ la forbice si riduce a 10 punti di scarto. Nel quarto periodo Ravenna inizia ad accusare la stanchezza, Imola allora ne approfitta. Ivanaj, Baldasso e Valentini firmano il contro parziale che riporta un solo possesso tra le due squadre sul 66-69 riaccendendo la contesa. Imola infatti torna a contatto e Ravenna la ricaccia indietro coi suoi americani. Ma prima della sirena un nuovo parziale di 7-0 condotto da Bowers porta la gara all’overtime. Qui l’Andrea Costa si prende la ribalta rimanendo sempre avanti, pur senza Morse e Fultz usciti per falli. L’OraSì le prova tutte ma quando perde Potts e Thomas a causa dei falli alza bandiera bianca, non prima però di avere sciupato per tre volte i canestri del possibile aggancio. Baldasso mette la tripla del 95-91 che stoppa la rincorsa dell’OraSì e permette a Imola di festeggiare la sua prima vittoria interna.

Il tabellino

Le Naturelle Imola 96 OraSì Ravenna 92 dts IMOLA: Valentini 5 (2/2), Bowers 23 (5/7, 1/6), Masciadri 8 (0/1, 2/6), Ingrosso 7 (3/4, 0/1), Morse 12 (4/6), Fultz 15 (5/7, 0/3), Ivanaj 2 (1/1), Calvi ne, Baldasso 24 (1/2, 6/10), Alberti ne. All. Di Paolantonio. RAVENNA: Potts 23 (3/7, 5/10), Sergio 8 (1/2, 1/2), Jurkatamm 3 (1/1, 0/4), Marino 9 (1/4, 2/4), Treier 8 (3/3, 0/3), Farina ne, Thomas 30 (11/17, 0/1), Seck 2 (1/1), Chiumenti 7 (3/4), Venuto 2 (0/4 da 3), Zanetti ne, Bravi ne. All. Cancellieri. Arbitri: Damato, Salustri, Mottola Note: Parziali: 21-25, 38-48, 59-69, 82-82. Usciti per falli. Morse (I), Ingrosso (I), Fultz (I), Chiumenti (R), Potts (R), Thomas (R) Tiri da 2: Im 21/30, Ra 24/39 Tiri da 3: Im 9/26, Ra 8/28 Tiri liberi: Im 27/40, Ra 20/30