E’ morto padre Gorini, missionario in Kenya

Faenza (Ravenna), 10 maggio 2016 - E' morto domenica pomeriggio padre Giuliano Gorini, missionario della Consolata di origine faentina che per oltre 50 anni ha svolto la sua opera in Kenya, dove ha fondato scuole e si è dedicato agli ultimi. Padre Gorini, 80 anni, era rientrato in Italia, a Torino sede dell’istituto Missioni della Consolata, per le sue precarie condizioni di salute. «Si stava riprendendo, e sognava di tornare in missione, in Kenya. Per questo la notizia della sua morte ci colto un po’ di sorpresa, ma se ne è andato il giorno in cui si celebra la Madonna delle Grazie, a cui era molto devoto. «A Lei aveva intitolato la sua scuola, Mary Mother of Grace», racconta Paola Balla, fondatrice e animatrice con il marito Bruno, del gruppo ‘Amici di padre Giuliano Gorini’.

Nato il 9 maggio a Faenza, fu ordinato sacerdote nel 1962 a Torino, dopo alcuni anni di studio e insegnamento negli Usa, nel 1967 arrivò in Kenya il paese dove ha svolto la sua missione. Nel 1968 ha fondato e avviato una prima scuola superiore, che ha poi lasciato nel 1989 per andare a fondarne un’altra scuola superiore per i figli dei pastori nomadi che vivono nella savana del nord del paese. "Un college per ragazzi poveri – racconta Paola Balla – a cui si accede solo per merito, divenuto una delle prime scuole del paese. E’ un collegio in cui convivono pacificamente ragazzi di etnie o tribù rivali. Padre Gorini era molto esigente coi ragazzi, e questa è l’impostazione della scuola, che vuole formare una classe dirigente. La maggior parte degli studenti ha continuato a studiare, alcuni oggi sono insegnanti della scuola, un ex allievo è ministro, altri hanno intrapreso altre professioni. Ma se per diversi anni è stata Faenza a sostenere la scuola, oggi contribuiscono in modo sempre più importante gli ex alliev".

"Padre Giuliano – conclude Paola Balla – era una persona umilissima, ha fondato e diretto scuole, ma per sé aveva un alloggio spartano e i vestiti che indossava. ‘Il Signore vuole le persone non i muri’, era solito dire. E per quanto fosse esigente, anche duro coi giovani che doveva formare, era generoso con chi bussava alla sua porta. Aiutava tutti, ma non con elemosine, dava lavori da fare. E così nella savana è sorto prima il collegio, poi, non lontano, sono sorte alcune case". I funerali si terranno domani alle 16, in Duomo. Concelebrano il vescovo Mario Toso e il vescovo emerito Claudio Stagni. La salma sarà tumulata nel cimitero dell’Osservanza.