Ravenna, Jerai Grant è un nuovo giocatore dell'OraSì

Ravenna, 21 agosto 2017 - Jerai Harvey Grant è un giocatore dell'OraSì Basket Ravenna. Lo ha reso noto ufficialmente la società per bocca dello stesso presidente Roberto Vianello che lo ha annunciato durante la presentazione dell'altro americano Rayvonte Rice appena giunto a Ravenna.

Grant, prodotto della Clemson University e già visto in Italia cinque stagioni fa a Brindisi, proviene dal Neptunas Klapeida, formazione lituana, dove nella scorsa stagione ha contribuito con 8.8 punti e 5.6 rimbalzi in campionato e 8 punti e 5.6 rimbalzi in Champions League.

Due metri e 3 centimetri per 109 chilogrammi, Grant sarà il nuovo centro della squadra giallorossa e giungerà a Ravenna non appena saranno sbrigate le pratiche burocratiche nel suo Paese d'origine. Con lui si completa la rosa della compagine ravennate in vista della stagione 2017-18.