OraSì-Orzinuovi 81-74. Primato nel girone Est

Ravenna, 1 dicembre 2019 - L’OraSì è capolista del girone Est. Le contemporanee sconfitte di Verona e Mantova consegnano ai giallorossi il primato solitario in classifica, ma contro Orzinuovi non è stata certo una passaeggiata. La squadra di Corbani oppone una strenua resistenza e riapre la partita in due occasioni mettendo a nudo alcune difficioltà dei giallorossi. Giallorossi che però, mai come quest’anno, sono capaci di venire fuori dai momenti bui con il carattere e l’aiuto reciproco. Sugli scudi gli americani, ma c’è anche tanta Italia nella vittoria sulla formazione bresciana che vale più dei suoi 4 punti in classifica. L’inizio è roboante per i giallorossi i quali viaggiano sul velluto coi punti degli americani: tutti loro i 19 punti che regalano l’iniziale 19-7. Ma entrano a referto anche Venuto e Sergio nel 29-16 del primo quarto. L’OraSì controlla anche nel secondo periodo, rischiando poco o nulla. Mekowulu sembra essere l’unico pericolo che può portare l’Agribertocchi e al 20’ sono ancora 13 i punti di distanza tra le due squadre: 46-33. La storia cambia parzialmente nel terzo periodo quando i giallorossi appaiono piuttosto pigri in avvio. Per 5 minuti Orzinuovi è padrona del campo e ricuce con Negri, Smith, Bossi e Galmarini, risalendo a -4 (50-46). È Sergio a risvegliare i compagni e la sua tripla ottiene l’effetto sperato. Ravenna costruisce un controparziale di 13-0 che rimette distanza tra le squadre, anche se Orzinuovi è più viva che mai. E lo dimostra nel quarto periodo, non mollando mai. Ad ogni colpo dei romagnoli i bresciani rispondono presente con orgoglio ammirevole, anche se la forbice non si restringe mai sotto i 10 punti di distanza, se non qualche secondo prima del 40’. Una vittoria tutto sommato meritata per l’OraSì che, seppure non brillantissima, mostra di essere solida e concreta più degli avversari, meritando di stare lassù in cima alla classifica con un posto quasi assicurato in Coppa Italia.

Il tabellino

ORASÌ RAVENNA 81 AGRIBERTOCCHI ORZINUOVI 74 RAVENNA: Farina ne, Potts 18 (4/11, 3/7), Jurkatamm (0/3 da 3), Thomas 27 (8/10, 1/1), Chiumenti 2 (1/2), Marino 7 (0/1, 2/3), Zanetti ne, Treier 10 (3/6, 1/2), Venuto 6 (2/6 da 3), Seck 3 (1/1), Sergio 8 (2/2 da 3), Bravi ne. All. Cancellieri. ORZINUOVI: Smith 8 (2/6, 1/4), Bossi 20 (4/7, 2/4), Siberna (0/2, 0/2), Perin, Parrillo 5 (1/1, 0/1), Guerra ne, Ferraro 2 (1/1, 0/4), Galmarini 8 (3/5, 0/2), Negri 16 (4/5, 1/5), Mekowulu 15 (5/9). All. Corbani. Arbitri: Caforio, Tallon, Bramante Note - Parziali: 29-17, 46-33, 67-55. Usiciti per falli: Sergio (R), Galmarini (O) Tiri da 2: Ra 17/31, Or 20/36 Tiri da 3: Ra 11/24, Or 4/22 Tiri liberi: Ra 14/19, Or 22/24 Spettatori: 2.200