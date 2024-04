L’OraSì si prende la prima vittoria casalinga. Battuta Cento 81-71

Ravenna, 25 ottobre 2018 - L’OraSì batte la Baltur Cento 81-71 e gioca la sua migliore partita della stagione. Tutto il collettivo porta il proprio contributo in difesa, mentre in attacco ci pensa soprattutto Smith con 32 punti e nel complesso si vedono enormi passi avanti rispetto a Cagliari. Si gioca su buoni ritmi nelle battute iniziali e le squadre si rispondono colpo su colpo. Ad Hairston e Smith rispondono Moreno e Chiumenti (6-7) e il punto a punto prosegue fino al 9’ quando Montano e Smith firmano l’allungo dei romagnoli sul 24-19.

La Baltur accusa il colpo, anche perché Gandini in difesa fa pentole e coperchi per i giallorossi. Benedetto prova allora a gettare nella mischia anche Mays ma l’americano non trova sbocchi e la difesa soffre sulle penetrazioni dei piccoli in maglia OraSì. La forbice si allarga fino a 14 punti quando Hairston deposita il 36-22, ma la risposta centese non tarda ad arrivare. È Reati a suonare la carica con tre triple in serie che dimezzano il distacco (38-31). Questa volta è Ravenna ad accusare il colpo, allora Smith comincia una battaglia personale con la difesa ospite e si mette in proprio senza sfruttare i compagni. I suoi punti a ridosso dell’intervallo rimettono 10 punti tra le squadre.

La fase a elastico prosegue per tutto il terzo periodo con Ravenna che prova il colpo del ko senza trovarlo poiché Cento risponde ogni volta. La partita è tesa, Reati e Smith arrivano faccia a faccia con antisportivo all’8 in rosso e tecnico all’americano. Lo stesso Reati e Mays rimettono pressione sull’OraSì e tornano a -9 (63-54) e tutto è rimandato al quarto periodo. Qui Cento arriva più stanca e Ravenna ha uno Smith in più. Le penterazioni del giallorosso trovano la difesa emiliana impreparata e lo sforzo offensivo di White e compagni non basta a riportare l’equilibrio. Alla fine vince Ravenna 81-71 e raggiunge Cento in classifica.

Tabellino

OraSì Ravenna 81 Baltur Cento 71 ORASì RAVENNA: Tartamella ne, Hairston 14 (6/10), Smith 32 (10/17, 2/8), Montano 11 (1/2, 3/3), Jurkatamm 8 (273 da 3), Cardillo 5 (1/2, 1/2), Masciadri (0/1, 0/1), Rubbini ne, Seck ne, Gandini (0/2), Baldassi ne Laganà 11 (5/11, 0/3). All. Mazzon. CENTO: Ba (0/2), Mays 12 (3/4, 2/7), Fioravanti ne, Chiumenti 11 (3/9, 0/1), Reati 18 (3/7, 3/4), Pasqualin, Gasparin 3 (0/2, 1/2), Benfatto 1 (0/1), Moreno 5 (1/1, 1/1) Manzi ne, White 21 (7/12, 0/1). All. Benedetto. Arbitri: Caforio, Marton, Azami Note - Parziali: 24-19, 47-37, 63-54 Tiri da 2: Ra 23/45, Ce 17/38 Tiri da 3: Ra 8/20, Ce 7/16 Tiri liberi: Ra 11/14, Ce 16/21 Spettatori: 1.800