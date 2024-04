L’Orasì torna al successo. Battuta Cento 64-50

Cento (Ferrara), 1 febbraio 2019 - L’OraSì torna al successo dopo due ko e lo fa avendo la meglio di una Baltur Cento quantomai arrendevole e ormai in caduta libera. I padroni di casa restano in vantaggio una manciata di minuti, poi solo Ravenna, trascinata dal suo capitano in serata di grazia dall’arco dei 6.75 con un bel 6 su 10. La partita è anche difficile da commentare poiché Cento sbaglia tutto e non offre mai la sensazione di poter rientrare nel match. Dopo l’iniziale 8-4, infatti, con 4 punti di Benfatto, per l’OraSì la gara si mette subito in discesa.

Ci pensano prima Jurkatamm, poi Masciadri il quale, con 5 triple nel secondo quarto, spezza ogni resistenza dei centesi (24-38). Chiumenti, Kuksiks e Gasparin non pervenuti, dunque è solo Mays, con l’altalenante aiuto di Reati, a tentare qualcosa. Ma l’inerzia è tutta dei giallorossi i quali si limitano a gestire il puntaggio nel terzo periodo con Hairston, Montano e Masciadri per conservare 18 punti di vantaggio (32-50).

L’ultimo sussulto della Baltur porta la firma di Kusiks, Mays e Reati e serve a dimezzare il passivo (43-54), ma è davvero troppo poco per impensierire un’OraSì totalmente padrona del campo. Il punto esclamativo lo mettono Montano e Smith dopo un paio di gestioni assurde dei padroni di casa in fase offensiva. I due fissano il nuovo +16 (43-59) e mettono la partita in ghiaccio. Ravenna torna al successo in trasferta dopo 5 ko ma soprattutto ritrova morale in vista della difficile gara di domenica con Udine.

Il tabellino

Baltur Cento 50 OraSì Ravenna 64 CENTO: Ba (0/1), Kuksiks 6 (1/5, 1/3), Gasparin 4 (2/3, 0/3), Benfatto 9 (3/6), Mays 19 (0/3, 6/9), Di Bonaventura, Manzi ne, Ebeling 2 (1/2, 0/5), Pasqualin ne, Chiumenti (0/3), Reati 10 (3/5, 1/3), Balducci ne. All. Bechi. RAVENNA: Masciadri 18 (0/2, 6/10), Gandini 2 (0/2 da 3), Smith 12 (3/7, 1/3), Cardillo 4 (1/3, 0/2), Jurkatamm 8 (1/2, 2/5), Hairston 8 (3/5), Montano 9 (1/1, 2/7), Rubbini, Seck ne, Laganà 3 (0/1, 0/1), Baldassi ne Tartamella ne. All. Mazzon. Arbitri: Noce, Yang Yao, Bartolomeo Note - Parziali: 13-14, 28-40, 37-50 Tiri da 2: Ce 10/28, Ra 9/21 Tiri da 3: Ce 8/23, Ra 11/30 Tiri liberi: Ce 6/10, Ra 13/15