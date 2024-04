OraSì corsara a Bergamo. La Coppa Italia è più vicina

Ravenna, 29 dicembre 2017 - Serviva una vittoria al PalaNorda di Bergamo per mantenere vivo il sogno Coppa Italia e l’OraSì risponde all’appello con una prova in crescendo per concretezza e attenzione ai dettagli. Giachetti si conferma determinante per le sorti giallorosse ed offre un’altra prestazione da mvp insieme ai due americani che a suon di punti, scardinano la difesa predisposta dall’ex Cece Ciocca. È 87-82 per i giallorossi con quattro uomini in doppia cifra.

Ma è Bergamo a spingere subito sull’acceleratore con Solano e Fattori i quali sono letali dalla distanza e confezionano il primo vantaggio orobico. Ravenna soffre in difesa e va sotto 31-19 nel primo quarto. Prima di vedere una reazione giallorossa bisogna aspettare il 42-25, sempre ad opera di Solano e Fattori con l’aiuto di Bozzetto. Ravenna infatti soffre le incursioni dei gialli lombardi e commette molti falli che Bergamo converte in punti. Tuttavia la reazione arriva ed è firmata da Giachetti e Rice sul finire del secondo periodo. Rice mette a segno due giochi da 3 punti che Giachetti arrotonda con un paio di iniziative personali che riducono lo scarto a 8 punti (50-42).

Nella seconda parte della gara è un monologo difensivo giallorosso. Sanna illude i suoi con una tripla (53-44), poi c’è solo Ravenna. Grant si fa trovare sempre presente sui suggerimenti dei compagni e mette a segno 9 punti in pochi giri di lancette, mentre Rice colpisce dalla distanza. È proprio Rice dalla lunetta a regalare il primo sorpasso romagnolo al 28’ (61-62) in un periodo che l’OraSì domina 25-15.

Trovata l’inerzia, Ravenna non la molla più fino alla fine. Rice e Montano fanno un paio di giocate difensive di livello che poi concretizzano in attacco. Grant, sul suggerimento di Giachetti, schiaccia per il 70-76. Bergamo torna sotto con due triple di Sanna (80-80), ma sono soltanto due episodi sporadici poiché Giachetti si mantiene lucido e insieme agli americani chiude la contesa 82-87 regalando la nona vittoria in campionato all’OraSì.

Tabellino

Bergamo Basket 82 OraSì Ravenna 87 BERGAMO: Sanna 15, Fattori 17, Solano 19, Ferri 2, Bergstedt 12, Cazzolato 3, Mascherpa 5, Ricci ne, Benini ne, Piccoli ne, Bozzetto 7, Sergio 2. All. Ciocca. ORASì RAVENNA: Chiumenti 4 (2/6), Montano 11 (0/1, 3/7), Giachetti 16 (7/8, 0/3), Rice 25 (5/7, 2/8), Grant 23 (10/12), Sgorbati (0/2), Vitale (0/1 da 3), Cinti ne, Masciadri 5 (0/1, 1/3), Raschi 3 (1/3 da 3). All. Martino. Arbitri: Lanzarini, Mottola, Valzani Note - Parziali: 31-19, 50-42, 65-67. T2: Bg 19/31, Ra 24/37. T3: Bg 9/24, Ra 7/25. TL: Bg 17/26, Ra 18/24