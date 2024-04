Basket Ravenna, è iniziato il nuovo corso targato OraSì

Ravenna, 15 giugno 2018 - OraSì sarà il main sponsor che campeggerà sulle maglie del Basket Ravenna anche nella stagione 2018-19. Di più, nella conferenza stampa di questa mattina, indetta presso i nuovi uffici dell’Unigrà a Conselice, l’azienda agroalimentare ha rinnovato il proprio impegno al fianco della Piero Manetti per le prossime tre stagioni. A rivelarlo è stato il padrone di casa, l’amministratore delegato Gianmaria Martini che ha aggiunto: «Ci fa piacere prolungare questa collaborazione col Basket Ravenna. OraSì sarà il marchio di riferimento al centro della maglia di gioco, e al suo fianco troverà spazio anche il nome Unigrà per mostrare il forte legame della nostra azienda col territorio. Oggi colgo l’occasione anche per dare il benvenuto al nuovo corso del Basket Ravenna».

E il nuovo corso è rappresentato dal direttore generale Julio Trovato e dal tecnico Andrea Mazzon. Entrambi saranno legati alla società giallorossa per i prossimi tre anni per svolgere un programma a lungo termine in ottica di rafforzamento della società.

«Salutati con affetto Montini e Martino - ha detto invece il presidente della Piero Manetti Roberto Vianello - ci leghiamo a due professionisti di notevole spessore come Trovato e Mazzon. Trovato ha risolto il problema Martino in 24 ore, assicurandoci contemporaneamente un allenatore di grande qualità. Mazzon, oltre ad essere veneziano come me, ha un bagaglio di esperienza che si commenta da solo. Ci riteniamo fortunati ad avere trovato queste due persone».

Mazzon avrà un ruolo non soltanto tecnico, ma anche organizzativo, come rivela il direttore generale Trovato: «Conosco Mazzon da qualche anno, ma non avevamo mai lavorato insieme. Appreso che Martino sarebbe andato via, Andrea è stato la mia prima scelta. L’obiettivo del Basket Ravenna è di organizzarsi in ottica futura, pertanto la scelta di Mazzon va in questa direzione poiché lui possiede un’impronta manageriale che deriva dalle sue numerose esperienze non soltanto in Italia, ma soprattutto all’estero. È infatti uno dei pochi allenatori italiani che ha saputo arrivare in Eurolega su una panchina non italiana».

L’intenzione della dirigenza per il momento è di non cambiare troppo. Sono in programma incontri coi vice allenatori e per oggi Mazzon ha in agenda colloqui faccia faccia con Masciadri e Montano, gli unici giocatori ad avere un contratto in essere al pari di Giachetti. Di più sul futuro Mazzon non rivela: «Quello che posso dire è che ci interessa costruire una squadra motivata e che, se il mercato lo permetterà, schiererà i tre under. Per questo motivo seguirò da vicino anche il settore giovanile, ma per il momento è presto per fare altri tipi di valutazioni».