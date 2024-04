Ravenna Ferrara 71-67, l'OraSì vince il derby in rimonta

Ravenna. 6 gennaio 2019 - L’OraSì vince in rimonta il derby con la Bondi giocando una gara tutta di carattere e voglia di combattere, ma ancora opaca sul piano del gioco. Laganà è in fase calante e combina ben poco, così Smith e Montano devono farsi in quattro per gestire la manovra.

La difesa regge sulle larghe spalle di Cardillo e in attacco il protagonsta di giornata diventa Jurkatamm sul quale la Bondi non riesce a trovare valide contromisure. Ma come detto, Ravenna è costretta a inseguire per larghi tratti poiché Swann inizia a spron battuto e Fantoni domina il duello personale con Hairston.

A metà del secondo periodo la Bondi sale anche a +13 prima di un colpo di coda di Montano e Laganà con le prime triple di giornata. Si va al riposo col punteggio basso e Ravenna sotto di 5 (29-34), ma dopo l’intervallo è ancora la Bondi a fare l’andatura. Fantoni sale in cattedra con 10 punti personali e per qualche momento gli estensi salgono a +8 (35-43), ma la reazione dell’OraSì non tarda ad arrivare e porta la firma di Smith e Jurkatamm. Prima i due dialogano per il canestro dell’estone, poi Smith si mette in proprio e segna due triple fondamentali. Sulla sirena del 30’ l’OraSì impatta 47-47.

Nel quarto periodo, trascinata dal suo pubblico, è Ravenna a prendersi l’inerzia. Jurkatamm mette nel sacco due triple, Cardillo invece si occupa di limitare Swann con una sontuosa prova difensiva. Ravenna trova il momentaneo +8 ma Ferrara non è mai morta poiché Panni e Molinaro la tengono in partita.

La lunga trafila del fallo sistematico premia però l’OraSì, che rimane fredda dalla lunetta e la porta a casa per 71-67.

Il tabellino

OraSì Ravenna - Bondi Ferrara 71-67 ORASì: Tartamella ne, Hairston 8 (3/8), Smith 23 (6/14, 2/4), Montano 8 (1/5, 2/4), Jurkatamm 12 (1/3, 3/4), Cardillo 7 (2/4, 0/1), Masciadri 6 (3/3, 0/1), Rubbini ne, Seck ne, Gandini 2 (0/1 da 3), Baldassi ne, Laganà 5 (1/6, 1/4). All. Mazzon FERRARA: De Zardo 6 (2/3), Conti ne, Swann 15 (2/10, 2/8), Fantoni 15 (5/9), Molinaro 10 (3/4, 1/5), Mazzoleni 4 (2/3), Mazzotti ne, Panni 8 (1/5, 1/3), Calò 3 (1/3 da 3), Liberati 6 (0/1, 2/3). All. Bonacina Arbitri: Yang Yao, Ferretti, Martellosio Note - Parziali: 15-18, 29-34, 47-47 Tiri da 2: Ra 17/43, Fe 15/35 Tiri da 3: Ra 8/19, Fe 7/22 Tiri Liberi: Ra 13/18, Fe 16/19 Spettatori: 2.000