L'Orasì Ravenna chiude quarta al torneo di Cervia, Imola si impone 84-70

Cervia, 2 settembre 2017 - L'OraSì non riesce a ripetere la bella prova offerta con la Fortitudo e mostra tutti i limiti di una condizione ancora non al meglio e di un'amalgama di squadra ancora da trovare. Con Seck unico centro di ruolo subisce la maggiore fisicità di Imola che si aggiudica il terzo posto vincendo 84-70 una partita non bella tecnicamente ma giocata su buoni ritmi. Il primo vantaggio è dell'OraSì che sfrutta le triple di Giachetti e Rice per portarsi 13-6, tuttavia poche battute dopo Maggioli e Penna danno vita al controparziale che vale il 17-21. Imola prende l'inerzia e la mantiene per lunghi tratti fino al 17' quando Giachetti riesce a risvegliare i compagni e Ravenna vive il suo momento migliore. Seck, Rice e Montano riducono la forbice fino al 40-42 dell'intervallo. L'Andrea Costa accende un nuovo parziale nei primi 5' del terzo periodo (11-2), grazie a una grande pressione difensiva e ai punti di Bell, Maggioli e Penna (42-55). Ravenna va a intermittenza e soltanto quando si accende Giachetti, ma non basta a ricucire lo strappo. Imola è saldamente in controllo del match e le ultime confuse fasi di gioco non cambiano la situazione. Si chiude 70-84 in favore dei biancorossi che si aggiudicano il terzo posto del torneo, Ravenna chiude quarta.

Il tabellino

OraSì Ravenna 70 Andrea Costa Imola 84 ORASì RAVENNA: Scaccabarozzi ne, Montano 11 (1/5, 4/10), Sgorbati 8 (1/2, 0/1), Giachetti 16 (1/4, 2/5), Seck 8 (4/6), Raschi 3 (0/1, 1/2), Esposito 2 (1/1, 0/2), Masciadri 4 (2/5, 0/4), Cinti ne, Vitale 5 (1/1, 1/2), Rice 9 (0/5, 3/4). All. Martino. IMOLA: Bastoni, Turrini ne, Bell 17 (3/6, 2/6), Alviti 12 (1/1, 2/4), Maggioli 16 (8/9), Cai, Wilson 8 (3/8, 0/3), Gasparini 9 (3/4, 0/2), Prato 2 (1/1, 0/3), Toffali 2 (1/2, 0/1), Penna 9 (3/6), Simioni 7 (3/5, 0/1). All. Cavina. Arbitri: Grazia, Ragionieri Note - Parziali: 19-21, 40-42, 51-64. T2: Ra 10/20, Im 27/43. T3: Ra 11/30, Im 4/20. Tl: Ra 17/21, Im 18/22