L’OraSì espugna il PalaBam, vittoria 75-71 e ora i playoff sono a soli 2 punti

Ravenna, 7 aprile 2018 - L’OraSì batte Mantova per 75-71 al PalaBam e ora mancano solo 2 punti per centrare i playoff. Ravenna dovrà trovarli nel turno casalingo con Bergamo, ma non sarà facile poiché la formazione lombarda ha battuto anche Ferrara ed è lanciatissima. Al PalaBam l’OraSì gioca in maniera non sempre fluida a causa dell’importanza della posta in palio e in certi momenti appare piuttosto contratta, ma bastano Rice, Grant e Raschi per portare a casa l’incontro nonostante un’altra gara in affanno a rimbalzo (33-44).

Molto equilibrio nelle fasi iniziali della sfida, con Ravenna guidata dai punti di Grant e Mantova che invece si affida a Candussi. La prima a tentare la fuga è l’OraSì con Rice e Grant (19-24), ma le iniziative di Vencato riportano l’equilibrio (23-24). Bisogna attendere il 19’ per vedere una nuova fiammata di Ravenna, a suon di triple di Giachetti, Rice e Montano che vale il 32-38. Dopo l’intervallo però c’è tanta Dinamica Generale e poca Orasì. Legion guida la carica e i suoi punti portano avanti gli Stings (44-42). Ravenna soffre ma resiste e nel quarto periodo prova a mettere le marce alte per catturare i 2 punti.

Rice e Grant, sempre loro, firmano il +4 (52-56) ma la risposta lombarda giunge puntuale con Candussi e Legion (61-60). L’OraSì accusa il colpo e va sotto di 5 dopo due iniziative personali di Vencato (71-66). Mancano 3’ alla sirena e questo è il momento di mettere in campo tutte le energie. È quello che fanno i giallorossi che con Grant, Rice e Raschi mettono a segno un parziale di 9-1 che gira completamente l’incontro. La vittoria è sudata ma meritata e adesso manca solo il match point, domenica 15 aprile al Pala de André contro Bergamo.

Il tabellino

Dinamica Generale Mantova 71 OraSì Ravenna 75 MANTOVA: Vencato 13 (3/3, 1/4), Candussi 16 (4/7, 2/4), Legion 16 (5/7, 1/3), Jones 14 (4/8, 1/4), Moraschini 10 (3/6, 0/5), Mei, Timperi (0/1), Albertini ne, Ferrara, Costanzelli ne, Cucci 2 (0/7). All. Seravalli. ORASì RAVENNA: Grant 27 (10/15, 1/1), Chiumenti 3 (1/4), Giachetti 9 (1/8, 1/1), Raschi 7 (2/2, 1/2), Rice 23 (8/12, 1/3), Vitale ne, Esposito (0/1 da 3), Masciadri (0/1, 0/3), Montano 4 (0/3, 1/4), Sgorbati 2 (1/3). All. Martino. Arbitri: Pierantozzi, Gagno, Wassermann Note - Parziali: 16-17, 32-38, 52-52. T2: Mn 19/39, Ra 23/48. T3: Mn 5/20, Ra 5/15. TL: Mn 18/24, Ra 14/18. Rimb: 44-33.