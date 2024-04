Ravenna Roma 69-75: prima sconfitta per l'OraSì

Ravenna, 14 dicembre 2020 - Arriva la prima sconfitta in campionato per l’OraSì ad opera di un’Eurobasket Roma solida e più convinta a rimbalzo. I capitolini dominano i rimbalzi offensivi per quasi tutta la partita e l’OraSì paga le pessime percentuali in alcune fasi decisive del match come nel primo e nell’ultimo quarto, accusando scarsa lucidità nella manovra offensiva.

Male James, in difficoltà contro Gallinat, e in flessione i due protagonisti di pochi giorni fa Cinciarini e Chiumenti. L’unico che offre buona continuità è Givens, pur non in grande serata al tiro. L’Eurobasket punta sulla zona e bagna le polveri ai romagnoli che faticano a entrare in partita. I capitolini sono anche più pronti a rimbalzo e coi secondi possessi scavano il primo solco. Romeo e Magro firmano il +12 per gli ospiti al 9’. La reazione giallorossa non si fa attendere e arriva nella fase centrale del secondo quarto. Intensità e percentuali di nuovo buone sono la chiave della rimonta. Cinque triple riportano a contatto Chiumenti e compagni e quella di Oxilia regala addirittura il sorpasso (29-28).

Tuttavia Roma non perde lucidità e resta incollata sempre grazie alla grande pressione a rimbalzo e trovando un nuovo allungo con Magro (34-40). Dopo l’intervallo l’OraSì si affida a Givens il quale risponde colpo su colpo alle bordate di Gallinat. Duello pari fra i due e pari anche il punteggio in campo. Il terzo periodo si chiude sul 53-53 e l’equilibrio non si spezza se non alla fine del quarto quarto. L’OraSì cerca di affidarsi alla sua arma vincente, la difesa, tuttavia Gallinat trova il modo di scardinarla prima costringendo James al fallo, poi con una tripla forzata ma vincente che spedisce gli ospiti a +5 sul 69-74. Ravenna nel frattempo sciupa un paio di situazioni, una delle quali con James, decisamente in serata poco fortunata.

Arriva così la prima sconfitta stagionale per un’OraSì forse stanca per i numerosi impegni, ma troppo sprecona anche dalla lunetta ed eccessivamente nervosa.

Il tabellino di Ravenna Roma

OraSì Ravenna - Atlante Eurobasket Roma 69-75 RAVENNA: Denegri 9 (3/6, 1/4), Cinciarini 8 (2/5, 1/3), Simioni 7 (2/4, 1/3), Givens 17 (6/11, 1/4), James 12 (3/6, 1/5), Venuto (0/1 da 3), Oxilia 9 (3/5, 1/1), Maspero 5 (1/1, 1/1), Chiumenti 2 (1/3), Laghi ne, Giovannelli ne, Mazzotti ne. All. Savignani. ROMA: Olasewere 13 (5/11), Romeo 7 (3/4, 0/3), Fanti 8 (2/4, 1/3), Magro 11 (3/5, 1/2), Staffieri (0/1, 0/2), Gallinat 27 (1/6, 5/7), Cepic (0/2, 0/3), Cicchetti 6 (3/7), Viglianisi (0/2, 1/2), Bucarelli ne. All. Pilot. Arbitri: Ferretti, Tallon, Marzulli Note - Parziali: 13-22, 36-40, 53-53. Usciti per falli: Chiumenti, Cicchetti Tiri da 2: Ra 21/43, Rm 17/42 Tiri da 3: Ra 7/23, Rm 8/22 Tiri liberi: Ra 6/14, Rm 17/25