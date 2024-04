Ravenna, l'OraSì sbanca Roseto

Ravenna, 1 ottobre 2017 - L'OraSì parte col piede giusto e sbanca Roseto nella prima giornata di campionato grazie ad una splendida prova corale impreziosita dagli acuti dei due americani Rice e Grant e di Masciadri. Quattro in doppia cifra e controllo a rimbalzo rendono ancora più dolce la trasferta in terra abruzzese per la formazione di Antimo Martino. La prima parte di gara si regge sul filo dell'equilibrio. Entrambe le contendenti mostrano buona fluidità offensiva e ottimale divisione delle responsabilità tra tutti gli effettivi. Anche per quanto riguarda i rimbalzi e le percentuali il conto resta pari e nessuna delle due riesce a imporre la propria impronta sulla partita. La prima a provarci è l'OraSì, a cavallo dei minuti finali del secondo periodo: due triple di Rice, tra il 18' e il 19', valgono il 35-40 e mandano le squadre al riposo sul +5 per Ravenna. Rice è anche il primo tra i giallorossi a toccare la doppia cifra dopo 20' grazie a un ragguardevole 4/5 dall'arco dei tre punti.

Ravenna conserva il suo canovaccio tattico anche nella seconda parte e raggiunge il +10 al 25', trascinata dai punti dei lunghi Grant, Masciadri e Chiumenti. Ogide e Contento tentano di rivitalizzare gli abruzzesi e aprono un parziale che vale il -2 (49-51), tuttavia è questione di poco e l'OraSì torna a volare sui punti di Chiumenti e Montano (50-61). Trascinata dal pubblico, Roseto prova il tutto e per tutto nell'ultimo periodo. Combs - inattivo per 30 minuti - si sveglia all'improvviso e accende i compagni, successivamente Ogide segna il 70-72. L'OraSì accusa il colpo, ma ci pensano Grant e Masciadri a tirarla fuori dalle sabbie mobili salendo di livello in difesa. Una stoppata a testa sugli americani avversari vengono convertiti in punti dallo stesso Grant e da Giachetti (72-78), i punti necessari per scavare il solco definitivo che la formazione ravennate difende fino alla sirena finale.

Roseto Sharks 75 OraSì Ravenna 82 ROSETO SHARKS: Combs 6 (2/6, 0/2), Ogide 15 (1/2, 4/4), D'Eustachio ne, Lupusor 12 (3/6, 0/1), Contento 11 (1/1, 2/5), Di Bonaventura (0/1 da 3), Lusvarghi, Zampini (0/1 da 3), Casagrande 12 (2/4, 2/4), Marulli 12 (2/2, 1/3). All. Di Paolantonio. ORASì RAVENNA: Montano 8 (1/4, 1/2), Sgorbati 3 (0/1), Giachetti 4 (1/2, 0/3), Chiumenti 13 (6/10, 0/1), Raschi 7 (1/2, 1/1), Esposito ne, Masciadri 15 (3/5, 3/3), Vitale, Rice 16 (2/7, 4/6), Grant 16 (5/10). All. Martino. Note: Parziali: 20-21, 35-40, 53-63. T2: Ro 14/27, Ra 19/41. T3: Ro 9/21, Ra 9/16. Tl: Ro 20/26, Ra 17/19.