OraSì Ravenna Urania Milano 86-78, si torna al successo dopo l'inciampo di Udine

Ravenna, 2 febbraio 2020 - L’OraSì torna subito al successo dopo l’inciampo di Udine e batte l’Urania Milano al termine di una battaglia di 40 minuti. Le due squadre lottano senza risparmiarsi i colpi ma alla fine esce vittoriosa quella col carattere più forte e con un Potts in più nel motore. L’americano segna 29 punti dominando in penetrazione e contirbuisce in maniera sensibie alla vittoria. Bene anche Marino e il solito Thomas, intermittente Treier il quale però risulterà determinante nel finale con 11 punti personali, tutto il fatturato della sua partita. Prima della gara omaggio a Kobe Bryant con un minuto di silenzio e le due squadre che fanno scadere i 24 e gli 8 secondi in onore dei numeri di maglia del campione dei Lakers. Poi si da il via alle danze e la partita è fisica e divertente.

Potts e Raivio mostrano subito i denti ma è più efficace l’americano in giallorosso nel 9-5 iniziale, con l’OraSì che controlla fino al 19-13. Poi un parziale di 0-9 condotto da Lynch manda Milano a condurre 19-22 alla prima sirena.

Cancellieri allora registra la difesa e Milano va in apnea. L’Urania infatti non segna per 5 minuti buoni, mentre Potts continua a fare come vuole nella difesa ospite. L’OraSì ribalta il punteggio e conduce per tutto il secondo quarto, sfruttando anche due antisportivi di Piunti che privano l’Urania di un giocatore importante per le rotazioni. Sono sempre 5 le lunghezze di distacco dopo l’intervallo lungo, ma l’OraSì allunga a 8 punti e lo fa per due volte prima del 30’. Milano risponde sempre presente e non lascia allontanare la squadra giallorossa.

Bianchi apre il quarto periodo col canestro del 62-59, ma l’OraSì ritrova improvvisamente Treier, spento e in ombra nei primi tre periodi. Le triple dell’estone ricacciano indietro gli ospiti. Ne segna tre, in momenti diversi, l’utima delle quali vale il +12, il massimo vantaggio fino a quel momento. Milano non demorde e prova a riaprirla da lontano, con Montano e Benevelli, ma Ravenna è attenta in difesa e protegge il suo bottino. Nel finale serve solidità e Cancellieri ributta in campo Thomas. Milano è domata e l’OraSì risponde presente alla chiamata di Forlì. A Est ormai è gara a due tra le romagnole.

Tabellino

OraSì Ravenna 86 Urania Milano 78 RAVENNA: Jurkatamm 6 (1/1 da 3), Treier 11 (1/5, 3/4), Potts 29 (10/12, 2/5), Thomas 21 (8/13), Venuto (0/1, 0/2), Farina ne, Marino 11 (1/5, 1/2), Seck (0/1), Sergio 2 (1/3, 0/1), Zanetti ne, Chiumenti 6 (3/4), Bravi ne. All. Cancellieri. MILANO: Raivio 16 (5/11, 1/2), Negri 2 (1/2), Bianchi 5 (1/1 da 3), Montano 21 (3/8, 4/10), Benevelli 8 (2/2, 1/6), Lynch 15 (6/9), Piatti ne, Giardini ne, Piunti 4 (1/1, 0/2), Pagani (0/1), Sabatini 8 (2/2, 0/1). All. Villa. Arbitri: Catani, Raimondo, Almerigogna Note - Parziali: 19-22, 40-35, 62-56. Espulso Piunti al 19’ Tiri da 2: Ra 24/44, Mi 20/36 Tiri da 3: Ra 7/15, Mi 7/22 Tiri liberi: Ra 17/18, Mi 17/22 Spettatori: 2.200