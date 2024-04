Orzinuovi-OraSì 74 a 76, Ravenna sale a quota 40 punti

Orzinuovi (Brescia), 16 febbraio 2020 - L’OraSì è implacabile ed espugna il campo di Orzinuovi per 76-74 grazie a una seconda parte di grande attenzione dopo due quarti di vistosa sofferenza. Orzinuovi parte forte e domina per tutto il primo tempo, ma l’OraSì non arretra di un passo e con la consueta arma della difesa, costruisce la vittoria nella seconda parte. Buono il debutto di Spizzichini, subito a suo agio nell’ingranaggio di Cancellieri in una vittoria di squadra che mantiene invariata la distanza da Forlì. Il primo canestro della partita dell’OraSì è di Thomas e arriva dopo 3’, ma serve soltanto a interrompere per un attimo la veemenza dei padroni di casa. Ravenna infatti è confusionaria e poco precisa, ancorché combattiva a rimbalzo; Orzinuovi al contrario è glaciale dal perimetro con Miles e Guerra e si porta sul 15-2. Il primo quarto prosegue su questo canovaccio, ma 27 punti subiti in 10 minuti è una situazione che non può piacere a Cancellieri. La scossa arriva nel secondo periodo. L’Orasì si mostra più concreta in attacco e Venuto si appiccica a Miles in difesa. Spizzichini segna i suoi primi punti in giallorosso, ma è Jurkatamm il maggiore pericolo per gli orceani. L’inedita coppia firma un parziale di 8-0 che riduce le distanze (29-23). Ma nel momento migliore dei romagnoli una tripla di Carenza e due antisportivi di Marino e Chiumenti restituiscono fiducia ai padroni di casa. Mekowulu non tradisce e Orzinuovi torna a +11. Prima del 20’ però Ravenna mostra chiari segnali di ripresa. Treier e Thomas in trasnizione riportano i romagnoli a due soli possessi di distanza, vanificando in qualche modo la fuga orceana (43-38). Miles allora si mette in proprio per smorzare gli entusiasmi giallorossi. Con qualche difficoltà riesce a liberarsi della marcatura di Venuto e firma 5 punti in fila per il nuovo +10 (54-44) al 26’. L’OraSì allora è costretta ad affidarsi alla difesa. Le maglie si chiudono e i raddoppi diventano molto aggressivi. Negri e Miles non riescono più a fare breccia, così come Mekowulu, imbrigliato nel traffico dell’area giallorossa. Dalle palle sporcate nascono buone transizioni offensive che Thomas, Treier e Marino convertono in punti, così Ravenna si presenta all’ultimo quarto sotto di sole 5 lunghezze. Ed è proprio l’OraSì la squadra che appare meno stanca e più lucida nell’ultima frazione. Spizzchini pareggia il conto al 33’ sul 62-62, poco dopo Sergio firma 64-65 che è il primo vantaggio esterno dopo 34 minuti di inseguimento e che accende un bellissimo testa a testa che accompagna la sfida fino al suo epilogo. Qui l’OraSì è brava e fortunata poiché, dopo un canestro di tabella di Marino e l’1/2 dalla lunetta di Thomas (74-76), difende con attenzione su Miles negli ultimi 16” di gioco: l’americano pressato da Marino si palleggia sui piedi e non riesce nemmeno ad arrivare all’ultimo tiro.

Il tabellino

Agribertocchi Orzinuovi 74 OraSì Ravenna 76 ORZINUOVI: Galmarini (0/1), Varaschin, Miles 24 (4/6, 4/10), Negri 13 (2/3, 1/3), Mekowulu 18 (2/4, 0/1), Carenza 10 (1/4, 2/7), Parrillo 3 (0/1, 1/3), Siberna (0/1), Jovanovic ne, Guerra 6 (1/1, 1/3), Bossi ne. All. Corbani. RAVENNA: Treier 11 (5/7, 0/1), Sergio 8 (2/3, 1/4), Potts 16 (3/5, 3/6), Thomas 14 (4/10, 1/3), Venuto (0/2 da 3), Farina ne, Bravi ne, Chiumenti 1 (0/1), Spizzichini 6 (3/5), Zanetti ne, Marino 11 (3/3, 1/3), Jurkatamm 9 (1/1, 1/3). All. Cancellieri. Arbitri: Bartoli, Capurro, Barbiero Note Parziali: 27-15, 43-38, 62-57. Usciti per falli: Venuto (R), Parrillo (O) Tiri da 2: Or 10/21, Ra 21/35 Tiri da 3: Or 9/27, Ra 7/22 Tiri liberi: Or 27/32, Ra 13/18