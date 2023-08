Ravenna, al via gli open day di calcio a Fornace Zarattini

Fornace Zarattini (Ravenna), 29 agosto 2023 – Partono oggi gli open day gratuiti di calcio della polisportiva 'Fornace Zarattini ads' per i nati dal 2009 al 2017. In particolare gli incontri, che si terranno al centro sportivo 'Pasquale Renzi', saranno dalle 17 alle 18.30 per i nati dal 2014 al 2017 e dalle 17.45 alle 19.15 per i nati dal 2009 al 2013. Si replicherà giovedì 31 agosto, martedì 5 settembre e giovedì 7 settembre. Per informazioni è possibile contattare Corrado (340-8551228) oppure Lorenzo (349-1076049).