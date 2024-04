Sharks OraSì 91-80, battuta di arresto per Ravenna

Ravenna, 2 dicembre 2018 - Nel giorno della prima sconfitta stagionale della Fortitudo, anche l’OraSì esce battuta e ridimensionata dalla sua personale sfida. Al Pala Maggetti Roseto merita la vittoria grazie a una gara di grande intensità e ad un Akele immarcabile che fa il bello e il cattivo tempo nell’area giallorossa.

Da parte sua l’OraSì entra in campo svagata e si fa mettere subito sotto difensivamente mostrandosi poco reattiva anche nell’altra metà campo. Solo 9 i punti segnati nel primo quarto a fronte dei 26 degli Sharks trascinati dai 12 personali di Akele. Smith e Laganà non mostrano grossi segnali di vitalità e la controffensiva ospite è tutta nelle mani di Masciadri e Montano. Le triple dei due però non sortiscono gli effetti sperati poiché le gite in lunetta di Bushati e Sherrod mantengono Roseto sopra i 15 punti.

Al 20’ gli Sharks sono ancora avanti di 16 ma l’OraSì vive un’impennata di orgoglio agli albori del terzo periodo. Sono proprio i redivivi Smith e Laganà a segnare le triple del parziale che riporterà a -10 gli ospiti. Per Smith sarà l’unica bomba della gara su 9 tentativi. Al parziale di 0-8 dei romagnoli Akele e compagni rispondono con un controparziale di 19-3 che rispedisce l’OraSì a -26. È proprio Akele dall’arco dei 6.75 a mettere il canestro del 72-46.

Diversamente dal passato l’OraSì ritrova la forza per riaprire la gara. Alza le barricate in difesa e raddoppia con cattiveria ogni portatore di palla rosetano. A cavallo tra la fine del terzo e il principio del quarto periodo ricuce parzialmente lo strappo. Gandini, Smith e Masciadri al 29’, imitati da Montano, Hairston e lo stesso Smith al 34’ riportano il distacco a 8 punti (78-70).

Ma quando Hairston esce per falli l’OraSì accusa il colpo. Lo stesso Hairston prima di uscire si fa fischiare un tecnico per proteste e Akele e Rodriguez concretizzano la situazione portando Roseto sul 81-70. Le numerose gite in lunetta degli ultimi minuti permettono infine agli Sharks di conservare il margine portarsi a casa la vittoria. Male l’OraSì.

Il tabellino della partita:

Roseto Sharks 91 - OraSì Ravenna 80 ROSETO: Person 12 (3/3, 2/6), Cocciaretto ne, Rodriguez 8 (2/4, 0/1), Sherrod 9 (4/10), Pierich 12 (1/2, 2/3), Bushati 6 (0/2), Bayehe (0/2), Palmucci ne, Penè ne, Ianelli ne, Nikolic 4 (1/1 da 3), Akele 34 (10/14, 3/5), Eboua 6 (1/4, 1/1). All. D’Arcangeli. RAVENNA: Smith 26 (5/11, 1/9), Masciadri 12 (2/3, 2/7), Cardillo 2 (1/3, 0/2), Montano 15 (2/2, 3/6), Jurkatamm, Gandini 3 (1/1 da 3), Seck ne, Rubbini 3 (1/3 da 3), Baldassi ne, Hairston 8 (4/6), Laganà 11 (1/4, 2/6), Tartamella ne. All. Mazzon Arbitri: Caforio, Longobucco, Del Greco Note - Parziali: 26-9, 51-35, 72-55 Tiri da 2: Ros 21/41, Ra 15/29 Tiri da 3: Ros 9/17, Ra 10/34 Tiri liberi: Ros 22/27, Ra 20/20