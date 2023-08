Abbonamenti ok

Sta procedendo a gonfie vele la campagna abbonamenti dell’OraSì.

Fino a sabato ci sarà la prelazione per i vecchi abbonati che avranno in omaggio anche la partita di Supercoppa contro i Blacks Faenza in programma sabato 9 settembre alle 20.30 al PalaCosta. Ovviamente sarà possibile anche sottoscrivere i nuovi abbonamenti.

Questi gli orari di apertura della sede del Basket Ravenna in Viale della Lirica 21. Oggi e domani dalle 9.30 alle 12.30; giovedì dalle 17 alle 19; venerdì dalle 9.30 alle 12.30; sabato dalle 10 alle 13. Sarà possibile pagare in contanti, con il bancomat o con Satispay.

Ieri intanto è iniziata la settimana che porterà l’OraSì alla prima amichevole stagionale in programma sabato alle 16 al PalaRuggi di Imola contro la Virtus Imola. Per questa partita coach Bernardi vorrà vedere progressi dal lato difensivo, fondamentale sul quale lo staff tecnico lavorerà molto in questi giorni, e lo stesso affiatamento che i giocatori stanno mostrando in allenamento.

Mercoledì 6 ci sarà invece il test casalingo con l’Andrea Costa Imola, prova generale in vista del derby di Supercoppa con Faenza.

Il programma delle preseason dell’OraSì varierà in base al cammino della squadra nel torneo organizzato dalla LNP, dove ogni turno sarà ad eliminazione diretta.