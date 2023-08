Argento per Casadei e Pierleoni agli Italiani di Beach Sprint

Il primo argento nel ‘beach sprint’, per la Canottieri Ravenna lo hanno vinto la ventenne Alice Casadei e la diciannovenne Gloria Pierleoni. È successo al Campionato italiano svoltosi a Salerno. La Canottieri Ravenna ha avuto in passato grandi risultati nelle gare svolte in mare, sia in tipo regolamentare (3 titoli italiani assoluti più diversi titoli a livello Junior), che su lunga distanza (argento ai Mondiali di ‘coastal rowing’ del 2008 e bronzo a quelli 2011), ma non aveva mai preso parte ad un Campionato iItaliano di ‘beach sprint’, disputato su imbarcazioni da mare su brevi distanze. Le gare prevedevano un tratto di corsa sulla spiaggia; una rapida salita in barca con percorso di slalom in acqua di 250 metri fino alla boa di virata più lontana; ed altri 250 metri per tornare sulla battigia e terminare l’ultimo tratto di gara con una corsa di circa 30 metri fino al traguardo.