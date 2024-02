Basket Divisione regionale 2. Il Futura si ferma a Coriano

Si ferma a Coriano la marcia del Faenza Futura Basket verso il quarto posto che garantirebbe i playoff. I faentini perdono 64-71 (9-23; 29-36; 41-56) in casa della Lions Academy e ora devono compiere una grande rimonta nelle ultime otto giornate per superare il Tiberius Rimini, quarto in classifica con quattro punti di vantaggio e lo scontro diretto a favore. Successo d’oro invece per la Compagnia dell’Albero Ravenna che ha battuto in casa la Stella Rimini 72-65 (21-11; 39-29; 53-49), conquistando la quasi matematica salvezza diretta. Il vantaggio sul terzultimo posto, l’unico che condannerà ai playout, è infatti di ben otto punti.

Ennesima sconfitta per il Faenza Basket Project, caduto 50-62 con il Sunrise Rimini davanti al proprio pubblico. I faentini restano ultimi da soli con un successo all’attivo e dovranno cercare di evitare le ultime due posizioni per non retrocedere in Divisione Regionale 3. Nel prossimo turno spicca il derby tra Compagnia dell’Albero e Project che si giocherà giovedì alle 21 alla Palestra Mattioli. Turno di riposo per il Futura.

Il tabellino del Faenza Futura: Liverani 3, Samori M. 13, Lullo 8, Samori L. 5, Spiriti 6, Pontillo 2, Pirini 2, Tempesti 15, Morsiani 10. All.: Bertozzi Il tabellino del Faenza Basket Project: Biavati 20, Mondini 10, Santo 10, Marziali 4, Draben 3, Anghileanu 2, Melandri 1, Pezzi, Capucci, Bottau. All.: Saragoni.

Il tabellino della Compagnia dell’Albero di Ravenna: Bergamaschi G. 11, Ndiaye 7, Schiavone 12, Casadio ne, Polyeshchuk 18, Mazzotti 9, Petullà 5, Ghinassi 2, Tugnoli 1, Mazzini, Festa 4, Cirilli. All.: Bergamaschi T.

Classifica: Aics Forlì* e Tigers Forlì 30; Bellaria e Tiberius Rimini* 26; Faenza Futura 22; Lions Academy Coriano* e Sunrise Rimini 16; Compagnia dell’Albero e Sporting Cattolica 14; Eagles Morciano* 10; Libertas Green Forlì 6; Stella Rimini 4; Faenza Basket Project* 2. * già riposato

l.d.f.