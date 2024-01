Basket serie B e C femminile. Faenza fa suo il derby con Cesena. Capra Team a valanga sul Sasso

B FEMMINILE Si chiude con una vittoria la regular season del Faenza Basket Project, impostosi 64-63 (16-10; 30-29; 46-46) sul campo della Nuova Virtus Cesena. Nel prossimo week end il campionato di ferma e riprenderà sabato 28 con la prima giornata della Poule Play Off, alla quale partecipano le prime otto dei due gironi regionali: le prime due classificate accederanno agli spareggi promozione nazionale, mentre la terza avrà un turno ulteriore per poter accedere alla fase decisiva per salire in A2. Il tabellino di Faenza: Edokpaigbe 27, Panzavolta 13, Porcu 8, Manaresi, Gori, Ciuffoli C. 3, Morsiani 7, Rotaru, Grande 3, Bernabè 3. All.: Sferruzza Classifica: Castel San Pietro 24; Rimini e Forlì 20; Faenza 18; San Lazzaro 12; Castello d’Argile e Cesena 8; Finale Emilia 2.

C FEMMINILE Tutto semplice per il Capra Team sul campo del CSI Sasso Marconi: le ravennati vincono con un rotondo 64-43 (10-6; 21-20; 40-30. Nel prossimo fine settimana il Capra Team non scenderà in campo, perché il match casalingo con la Vis Trebbo è stato posticipato al 7 febbraio. Il tabellino di Ravenna: Lolli Ceroni 19, Vannucci 6, Pirazzini, Gonzales Lago 6, Calabrese 16, Cavassi 5, Sabbatani 5, Onyekwere, Gentile 4, Balaj 1, Babini 2. All.: Colucci Classifica: Granarolo 16; Capra Team e Vis Ferrara 12; CMB Bologna 10; CSI Sasso Marconi 8; Monte San Pietro e CMP Granarolo 6; Aics Forl e Castelfranco Emilia 4; Vis Trebbo 0.