Calcio, il Ravenna vince e va a - 2

Ravenna, 28 aprile 2024 - I tifosi del Ravenna rimarranno con il fiato sospeso fino all'ultima giornata. Infatti il Carpi ha fallito il match ball promozione, pareggiando 1-1 in casa dell'Imolese in una partita ad alta tensione: i padroni di casa sono andati in vantaggio, la capolista ha poi pareggiato con Saporetti recriminando per due gol annullati.

Il Ravenna invece ha vinto 2-0 in trasferta contro il Borgo San Donnino con reti di Nappello su rigore e di Varriale.

Ora il Carpi ha solo due lunghezze di vantaggio sui giallorossi, a 90 minuti dalla fine.

Domenica prossima il Ravenna riceverà l'Imolese, il Carpi il Certaldo, che lotta per salvarsi. Ad aggiungere pepe a questo finale, anche l'incognita del giudice sportivo che fra domani e martedì dovrà pronunciarsi sul ricorso presentato dal Forlì che chiede la vittoria a tavolino contro il Carpi, accusato di aver fatto scendere in campo un giocatore squalificato. Insomma, un finale di stagione per cuori forti