Cavalieri da tutto il mondo alle Siepi di Cervia

La grande equitazione torna protagonista a Cervia per due weekend consecutivi. Prende il via infatti venerdì, al circolo ippico Le Siepi di Cervia, l’Adriatic tour, il prestigioso circuito formato da due concorsi internazionali di altissimo livello, con quattordici nazioni rappresentate. Sono oltre 450 i cavalli iscritti al primo concorso del circuito, in programma da venerdì a domenica al circolo cervese. Il secondo appuntamento della manifestazione si svolgerà invece il weekend successivo, dall’11 al 13 agosto. Per entrambi i concorsi, la gara più attesa, ovvero il clou, sarà il Gran Premio della domenica, coi binomi più importanti a scendere in pista. L’Adriatic tour prevede categorie riservate ai giovani cavalli, e diverse formule di concorso, fino al prestigioso Internazionale a ‘due stelle’, con due categorie per ciascuna settimana, valide ai fini della Longines ranking list della Federazione equestre internazionale, ovvero la classifica mondiale del salto ostacoli. Come accennato, sono ben quattordici le nazioni che vedranno i propri rappresentanti darsi battaglia sui percorsi disegnati dallo ‘chef de piste’ Uliano Vezzani, di rientro dallo Csio di Praga, e assistito da Paolo Rossato e Giorgio Bernardi. Vezzani, ha iniziato la sua straordinaria carriera proprio sui campi de Le Siepi e, per il circolo cervese, poter contare sulla sua eccezionale professionalità resta sempre un vanto, oltre che un enorme piacere. Oltre a cavalieri ed amazzoni italiane, scenderanno in campo atleti provenienti da Francia, Spagna, Gran Bretagna, Irlanda, Germania, Svizzera, Monaco, Austria, Slovenia, Liechtenstein, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Svezia e Taiwan. In particolare, a tenere alti i colori azzurri, ci sarà il gotha dell’equitazione nazionale. Tra i nomi eccellenti figurano infatti Alberto Zorzi, con il nipotino Tommaso di rientro dal Campionato Europeo di salto ostacoli, dove ha ottenuto la quarta posizione assieme alla squadra azzurra ‘children’, e ancora gli inossidabili Arnaldo e Filippo Bologni, Mirco e Giacomo Casadei, Emanuele Gaudiano, Andrea Caselli, Luca e Simone Coata, Natale Chiaudani, Filippo Codecasa, Luca Marziani, Ludovica Minoli, Francois Spinelli e Francesco Turturiello. Bastano questi nomi per comprendere che il livello agonistico sarà altissimo e lo spettacolo per il pubblico sarà realmente quello delle grandi occasioni. Come da tradizione, l’ingresso alle Siepi è libero. Per orari e classifiche, si può consultare il sito www.lesiepicervia.it.